Uganda predĺžila karanténu v epicentrách epidémie eboly

Kampala 27. novembra (TASR) - Ugandský prezident Yoweri Museveni predĺžil o ďalších 21 dní karanténne opatrenia v oblastiach, ktoré sa v posledných mesiacoch stali epicentrom epidémie eboly. Týmto nebezpečným vírusovým ochorením sa v Ugande od septembra nakazilo už 141 ľudí a 55 na jeho následky zomrelo, informovala v nedeľu agentúra Reuters.



Karanténa v okresoch Mubende a Kassanda v strednej Ugande bola zavedená v polovici októbra a odvtedy ju už trikrát predĺžili, najnovšie do 17. decembra.



Ugandský prezident označil boj proti epidémii eboly za úspešný, keďže sa už zhruba dva týždne v uvedených okresoch neobjavili nové prípadu ochorenia. Podľa neho sú však naďalej potrebné karanténne opatrenia, aby sa upevnil dosiahnutý pokrok a zamedzilo sa možnému rozšíreniu vírusu do iných častí tejto východoafrickej krajiny.



Epidémia eboly bola v Ugande vyhlásená 20. septembra a miestnym úradom sa ju postupne darí dostávať pod kontrolu. V čase kulminácie sa vírus rozšíril takmer po celej krajine vrátane hlavného mesta Kampala.



Prezident však v nedeľu varoval, že epidemiologická situácia je stále "krehká", pričom boj proti šíreniu choroby je ohrozovaný nepriaznivým stavom ugandského zdravotníctva aj šírením dezinformácií.



V Ugande cirkuluje tzv. sudánsky kmeň eboly, proti ktorému zatiaľ nie je žiadna vakcína, hoci niekoľko aktuálne ide do klinických skúšok. Ebola sa šíri telesnými tekutinami, pričom bežnými príznakmi sú horúčka, vracanie, krvácanie a hnačka. Jej ohniská je ťažké zvládnuť, najmä v mestskom prostredí.