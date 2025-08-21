< sekcia Zahraničie
Uganda sa dohodla s USA na prijatí migrantov
Podľa Organizácie Spojených národov (OSN) Uganda už hostí najväčšiu populáciu utečencov v Afrike - 1,7 milióna.
Autor TASR
Kampala 21. augusta (TASR) - Uganda súhlasila s prijatím migrantov, ktorí nespĺňajú podmienky na pobyt v Spojených štátoch, uviedol vo štvrtok predstaviteľ tamojšieho ministerstva zahraničných vecí. Ide tak o ďalší krok administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa v rámci snahy deportovať nechcených prisťahovalcov do tretích krajín, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Podľa Organizácie Spojených národov (OSN) Uganda už hostí najväčšiu populáciu utečencov v Afrike - 1,7 milióna. Avizovanou dohodou s Washingtonom sa stala ďalšou východoafrickou krajinou, ktorá prijme migrantov z USA, a pridala sa tak k Rwande a Južnému Sudánu.
„Dohoda sa týka štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým nemusí byť udelený azyl v Spojených štátoch, ale ktorí sa zdráhajú alebo majú obavy z návratu do svojich krajín pôvodu,“ uviedol vo vyhlásení na platforme X stály tajomník ugandského ministerstva zahraničných vecí Vincent Bagiire.
Dodal, že ide o „dočasné opatrenie“ a osoby s trestným záznamom a maloleté osoby bez sprievodu nebudú prijaté. Bagiire tiež oznámil, že krajina by uprednostnila, aby „boli do Ugandy presídlené osoby z afrických krajín“. „Obe strany pracujú na podrobných podmienkach implementácie dohody,“ doplnil.
