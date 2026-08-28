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UGANDA SMÚTI: Zomrel kráľ Oyo Nyimba Iguru Rukidi IV.
Oyo Nyimba vládol ugandskej etnickej skupine Tórov na západe Ugandy neďaleko hraníc s Konžskou demokratickou republikou.
Autor TASR
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Kampala 28. augusta (TASR) - Ugandský kráľ Oyo Nyimba Iguru Rukidi IV., ktorý sa v roku 1995 po nástupe na trón stal najmladším vládnucim panovníkom na svete, zomrel vo štvrtok vo veku 34 rokov, oznámil premiér kráľovstva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Uganda je republika, na čele ktorej stojí volená hlava štátu, pôsobí v nej však niekoľko tradičných monarchií, ktoré si zachovali svoje kráľovstvá z predkoloniálneho obdobia. Ich politická moc je prevažne symbolická, naďalej však majú výrazný kultúrny a spoločenský vplyv, píše Reuters.
Oyo Nyimba vládol ugandskej etnickej skupine Tórov na západe Ugandy neďaleko hraníc s Konžskou demokratickou republikou.
Jeho úmrtie oznámil vo štvrtok neskoro večer v príspevku na platforme X premiér tohto kráľovstva.
Kráľ zomrel vo štvrtok okolo 22.00 h miestneho času, pričom príčinu smrti predseda vlády daného kráľovstva nezverejnil.
Za kráľa ho korunovali 12. septembra 1995 vo veku troch rokov po smrti jeho otca, kráľa Patricka Kaboya.
Hoci sa Oyo Nyimba neoženil, zanechal po sebe dediča, takže kontinuita trónu je zabezpečená, uviedol tamojší predstaviteľ.
Uganda je republika, na čele ktorej stojí volená hlava štátu, pôsobí v nej však niekoľko tradičných monarchií, ktoré si zachovali svoje kráľovstvá z predkoloniálneho obdobia. Ich politická moc je prevažne symbolická, naďalej však majú výrazný kultúrny a spoločenský vplyv, píše Reuters.
Oyo Nyimba vládol ugandskej etnickej skupine Tórov na západe Ugandy neďaleko hraníc s Konžskou demokratickou republikou.
Jeho úmrtie oznámil vo štvrtok neskoro večer v príspevku na platforme X premiér tohto kráľovstva.
Kráľ zomrel vo štvrtok okolo 22.00 h miestneho času, pričom príčinu smrti predseda vlády daného kráľovstva nezverejnil.
Za kráľa ho korunovali 12. septembra 1995 vo veku troch rokov po smrti jeho otca, kráľa Patricka Kaboya.
Hoci sa Oyo Nyimba neoženil, zanechal po sebe dediča, takže kontinuita trónu je zabezpečená, uviedol tamojší predstaviteľ.