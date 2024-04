Ugandský súd potvrdil ústavnosť zákona proti homosexualite

Kampala 3. apríla (TASR) — Ugandský ústavný súd v stredu podľa očakávania rozhodol, že zákon proti homosexualite, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2023, je v súlade so základným zákonom. Súd vo svojom rozhodnutí zohľadnil spoločenské a kultúrne normy krajiny a jej hodnoty, uvádza sa podľa agentúry DPA v 200-stranovom zdôvodnení verdiktu.



Pätica sudcov tak odmietla žalobu podanú v júni 2023 ugandskými mimovládnymi organizáciami, právnikmi a akademikmi. Súd sa ňou začal zaoberať v decembri.



Ugandský parlament schválil spomínaný zákon takmer jednomyseľne v marci 2023. Proti boli len dvaja z 389 poslancov. Potreba zákona proti homosexualite bola v prvom návrhu zdôvodnená konštatovaním, že treba „posilniť schopnosť krajiny čeliť vnútorným a vonkajším hrozbám pre tradičnú heterosexuálnu rodinu“.



Ústavný súd však nariadil vykonať v zákone niektoré kozmetické úpravy. Napríklad vlastníci bytov alebo kancelárskych priestorov ich môžu prenajímať ľuďom a organizáciám z LGTBQ+ komunity. Rodičia, priatelia či vzdialení príbuzní nebudú musieť hlásiť polícii LGBTQ+ osobu, ktorá sa pred nimi prizná k svojej orientácii. Zrušené tiež majú byť obmedzenia prístupu homosexuálov k zdravotníckym službám.



Ugandský zákon je jedným z najprísnejších zákonov proti komunite LGTBQ+ na svete a za niektoré prípady „závažnej homosexuality“, pod čím sa chápu okrem iného homosexuálne akty s maloletými, staršími ľuďmi alebo ľuďmi so zdravotným postihnutím, dokonca hrozí trest smrti. Keďže v Ugande sa tento trest už dlho nevykonáva, v praxi to znamená doživotie.



Zákon nadobudol účinnosť koncom mája minulého roka podpisom prezidenta Yoweriho Museveniho. Tento krok vtedy vyvolal kritiku zo strany západných krajín. USA uvalili na mnohých ugandských poslancov vízové obmedzenia a Svetová banka oznámila, že Ugande už nebude poskytovať pôžičky.



Homosexualita v Ugande bola zakázaná už počas britskej koloniálnej éry v trestnom zákonníku z roku 1950. Ugandskí zákonodarcovia postihy sprísnili v zákone prijatom v roku 2013, ktorý však o rok neskôr zrušil ústavný súd.