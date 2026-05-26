TRAGÉDIA V NÁRODNOM PARKU: Po zrážke so slonom zahynuli traja ľudia
Nie je jasné, či zviera nehodu prežilo.
Autor TASR
Kampala 26. mája (TASR) - Zrážka minivanu so slonom v ugandskom národnom parku si v nedeľu vyžiadala tri obete na životoch a štyroch zranených, uviedla v pondelok tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Havária sa stala v nedeľu na ceste v národnom parku Murchison Falls. Vozidlo prevážalo zamestnancov ugandského daňového úradu zo severu krajiny do Kampaly.
Vodič po náraze do slona stratil kontrolu nad vozidlom. „Motoristov dôrazne vyzývame, aby boli pri jazde cez národné parky a chránené oblasti mimoriadne opatrní,“ uviedla polícia.
Na záberoch z miesta vidieť ľudí v zničenom aute kričať o pomoc a raneného slona ako sa pokúša postaviť v neďalekých kríkoch. Nie je jasné, či zviera nehodu prežilo.
