Uganda uzavrela hranice s KDR, chce zabrániť šíreniu eboly
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v reakcii na vývoj v KDR vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu.
Autor TASR
Kampala 27. mája (TASR) — Uganda v stredu s okamžitou platnosťou uzatvorila svoje hranice s Konžskou demokratickou republikou (KDR), kde prepukla nová epidémia ochorenia ebola. Toto rozhodnutie prijala pracovná skupina pre reakciu na ebolu, ktorú vedie viceprezidentka Jessica Alupová, informuje TASR s odvolaním sa na správy agentúr AP a AFP.
Ugandské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že dôvodom tohto opatrenia je rýchlo sa zhoršujúca situácia v KDR, kde bolo podľa oficiálnych údajov zaznamenaných od 15. mája viac než 1000 potvrdených a podozrivých prípadov nákazy, ako aj desať potvrdených a 223 podozrivých úmrtí. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v reakcii na vývoj v KDR vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu.
Uganda zatiaľ eviduje šesť potvrdených prípadov nákazy a jedno úmrtie. Tamojšie ministerstvo zdravotníctva s platnosťou od 21. mája pozastavilo na obdobie štyroch týždňov všetku cezhraničnú verejnú a osobnú dopravu. Týka sa to tiež trajektov na pohraničnej rieke Semliki.
Zavedený bol aj úplný zákaz všetkých komerčných a osobných letov medzi Ugandou a KDR. Tieto opatrenia sa nevzťahujú na nákladnú dopravu, no vodiči podliehajú mimoriadne prísnym zdravotným kontrolám.
V pohraničných oblastiach sú zakázané týždenné trhy, kultúrne podujatia a zhromaždenia, kde dochádzalo k miešaniu ľudí z oboch strán hranice. Zároveň posilnili armádne hliadky na nelegálnych prechodoch cez zelenú hranicu.
Najnovšie uzatvorenie hraníc sa netýka zdravotníkov a humanitárnych operácií. Každá osoba prichádzajúca z KDR bude musieť absolvovať povinnú 21-dňovú karanténu pod dohľadom zdravotníkov a miestnych úradov. Školy v pohraničných oblastiach zostávajú otvorené, no musia dodržiavať prísne preventívne opatrenia.
Hlavným dôvodom týchto reštrikcií je skutočnosť, že najnovšiu epidémiu eboly spôsobuje kmeň Bundibugyo objavený v roku 2007 v Ugande, voči ktorému zatiaľ neexistuje žiadna schválená vakcína ani špecifická liečba - na rozdiel od bežnejšieho kmeňa Zaire. Smrtnosť kmeňa Bundibugyo sa pohybuje na úrovni 25 až 50 percent. Ohniskom epidémie je konžská provincia Ituri, ktorá susedí s Ugandou a je rušným obchodným a migračným uzlom.
