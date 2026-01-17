< sekcia Zahraničie
Uganda: Voľby po siedmykrát vyhral Yoweri Museveni s veľkým náskokom
Wine, ktorého skutočné meno je Robert Kyagulanyi, získal podľa výsledkov 24,72 percent hlasov. Vyhlásil však, že „úplne odmieta falošné výsledky“.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kampala 17. januára (TASR) - Úradujúci ugandský prezident Yoweri Museveni zvíťazil v prezidentských voľbách a svoju funkciu tak obhájil už po siedmykrát so ziskom 71,65 percent hlasov, vyplýva to z oficiálnych výsledkov zverejnených v sobotu. Porazil tak kandidáta opozície Bobiho Winea, ktorý viedol kampaň za zmenu po štyroch desaťročiach tej istej vlády. Predstaviteľ opozície však výsledky volieb odmietol. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.
Wine, ktorého skutočné meno je Robert Kyagulanyi, získal podľa výsledkov 24,72 percent hlasov. Vyhlásil však, že „úplne odmieta falošné výsledky“. Obvinil vládu z „masívneho falšovania hlasov“ a z útokov na niekoľko svojich straníckych predstaviteľov.
Zároveň vyhlásil, že po razii v jeho dome v piatok večer je na úteku. „Chcem potvrdiť, že sa mi podarilo uniknúť... Momentálne nie som doma, hoci moja manželka a ostatní členovia rodiny zostávajú v domácom väzení,“ napísal v sobotu na platforme X.
Wine už v piatok informoval, že sa prakticky ocitol v domácom väzení. Pri jeho dome neďaleko ugandského hlavného mesta Kampala totiž od štvrtka večera hliadkovali príslušníci bezpečnostných zložiek.
Polícia však v sobotu poprela, že by vykonala raziu vo Wineovom dome. Dodala, že iba kontrolovala prístup do oblastí, ktoré považuje za „bezpečnostne rizikové zóny“. Podľa jej tvrdení sa opozičný líder stále zdržiava doma.
Africkí volební pozorovatelia v sobotu uviedli, že neboli svedkami žiadnych dôkazov o falšovaní volieb. Zároveň však odsúdili „správy o zastrašovaní, zatýkaní a únosoch“ zameraných na opozíciu a občiansku spoločnosť.
„To vyvolalo strach a podkopalo dôveru verejnosti vo volebný proces,“ povedal novinárom v Kampale bývalý nigérijský prezident Goodluck Jonathan, ktorý zastupoval volebných pozorovateľov z Africkej únie.
Štvrtkové zlyhanie biometrických zariadení na overovanie totožnosti voličov, ktoré spôsobilo oneskorenie začiatku hlasovania v mestských oblastiach – vrátane hlavného mesta Kampala, ktoré sú baštami opozície – tiež vyvolalo mnoho otázok. Zlyhanie strojov bude pravdepodobne základom pre akékoľvek právne napadnutie oficiálnych výsledkov, konštatuje AP.
Okrem toho vláda od utorka v celej krajine „vypla internet“, aby takto údajne zabránila šíreniu „dezinformácií“ a „podnecovaniu k násiliu“.
Podľa analytikov boli prezidentské voľby už vopred rozhodnuté. Museveni, 81-ročný bývalý povstalecký bojovník, ktorý je pri moci už 40 rokov, má úplnú kontrolu nad štátom a bezpečnostným aparátom a počas svojej vlády rozdrvil každého vyzývateľa. Svojho času bojoval proti diktatúre Idiho Amina, je od roku 2025 tretím najdlhšie nepretržite vládnucim nekráľovským vodcom na svete - po Teodoroovi Obiangovi Nguemovi Mbasogovi z Rovníkovej Guiney a Paulovi Biyaovi z Kamerunu.
Wine, ktorého skutočné meno je Robert Kyagulanyi, získal podľa výsledkov 24,72 percent hlasov. Vyhlásil však, že „úplne odmieta falošné výsledky“. Obvinil vládu z „masívneho falšovania hlasov“ a z útokov na niekoľko svojich straníckych predstaviteľov.
Zároveň vyhlásil, že po razii v jeho dome v piatok večer je na úteku. „Chcem potvrdiť, že sa mi podarilo uniknúť... Momentálne nie som doma, hoci moja manželka a ostatní členovia rodiny zostávajú v domácom väzení,“ napísal v sobotu na platforme X.
Wine už v piatok informoval, že sa prakticky ocitol v domácom väzení. Pri jeho dome neďaleko ugandského hlavného mesta Kampala totiž od štvrtka večera hliadkovali príslušníci bezpečnostných zložiek.
Polícia však v sobotu poprela, že by vykonala raziu vo Wineovom dome. Dodala, že iba kontrolovala prístup do oblastí, ktoré považuje za „bezpečnostne rizikové zóny“. Podľa jej tvrdení sa opozičný líder stále zdržiava doma.
Africkí volební pozorovatelia v sobotu uviedli, že neboli svedkami žiadnych dôkazov o falšovaní volieb. Zároveň však odsúdili „správy o zastrašovaní, zatýkaní a únosoch“ zameraných na opozíciu a občiansku spoločnosť.
„To vyvolalo strach a podkopalo dôveru verejnosti vo volebný proces,“ povedal novinárom v Kampale bývalý nigérijský prezident Goodluck Jonathan, ktorý zastupoval volebných pozorovateľov z Africkej únie.
Štvrtkové zlyhanie biometrických zariadení na overovanie totožnosti voličov, ktoré spôsobilo oneskorenie začiatku hlasovania v mestských oblastiach – vrátane hlavného mesta Kampala, ktoré sú baštami opozície – tiež vyvolalo mnoho otázok. Zlyhanie strojov bude pravdepodobne základom pre akékoľvek právne napadnutie oficiálnych výsledkov, konštatuje AP.
Okrem toho vláda od utorka v celej krajine „vypla internet“, aby takto údajne zabránila šíreniu „dezinformácií“ a „podnecovaniu k násiliu“.
Podľa analytikov boli prezidentské voľby už vopred rozhodnuté. Museveni, 81-ročný bývalý povstalecký bojovník, ktorý je pri moci už 40 rokov, má úplnú kontrolu nad štátom a bezpečnostným aparátom a počas svojej vlády rozdrvil každého vyzývateľa. Svojho času bojoval proti diktatúre Idiho Amina, je od roku 2025 tretím najdlhšie nepretržite vládnucim nekráľovským vodcom na svete - po Teodoroovi Obiangovi Nguemovi Mbasogovi z Rovníkovej Guiney a Paulovi Biyaovi z Kamerunu.