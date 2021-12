Uganda vyslala do KDR vojakov v rámci operácie proti džihádistom

Beni 3. decembra (TASR) - Uganda vyslala vo štvrtok na východ Konžskej demokratickej republiky (KDR) ďalších vojakov a techniku vrátane obrnených vozidiel, uviedli svedkovia na hraniciach v tretí deň operácie proti skupine Spojenecké demokratické sily (ADF). Informovala o tom agentúra AFP.



Ugandských vojakov prvýkrát videli prechádzať do provincie Severné Kivu v KDR v utorok – niekoľko hodín po tom, ako ugandské ozbrojené sily podnikli letecké a delostrelecké útoky z územia Ugandy.



Armády oboch krajín uviedli, že ich špeciálne jednotky pokračujú v prehľadávaní oblasti, ktorá bola cieľom utorňajších leteckých a delostreleckých útokov.



ADF sú spájané s džihádistickou organizáciou Islamský štát (IS) a masakrami na východe KDR, ako aj útokmi v ugandskom hlavnom meste Kampala. ADF boli pôvodne povstaleckou koalíciou v Ugande, pričom jej najväčšiu skupinu tvorili moslimovia stojaci proti ugandskému prezidentovi Yowerimu Musevenimu.



Kristof Titeca, ktorý je považovaný za odborníka na ADF, uviedol, že "ADF čoraz častejšie smeruje svoju pozornosť na Ugandu". Vysvetlil, že by to mohlo súvisieť so "zvýšeným vplyvom džihádistických elementov v rámci ADF v posledných rokoch".



Odborníci považujú ADF za najnásilnejšiu z viac ako 120 ozbrojených skupín, ktoré sa potulujú po východe Konžskej demokratickej republiky, pričom mnohé z nich sú reliktom dvoch regionálnych vojen spred štvrťstoročia.



Washington od marca spája ADF s IS, ktorý sa v roku 2019 začal na sociálnych sieťach hlásiť k niektorým útokom ADF, pričom túto skupinu prezentoval ako svoju regionálnu pobočku – Islamský štát v provincii Stredná Afrika (ISCAP).