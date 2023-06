Ugandská polícia zadržala 20 ľudí v spojitosti s masakrou na škole

Kampala 19. júna (TASR) - Ugandská polícia v pondelok oznámila, že zadržala 20 ľudí podozrivých zo spolupráce s militantmi, ktorých viní z piatkového útoku na školu na západe tohto afrického štátu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Po útoku islamských militantov na strednú školu v meste Mpondwe-Lhubiriha zahynulo 42 ľudí vrátane 37 študentov. Ďalších šesť osôb je zranených. K masakre došlo v noci z piatka na sobotu.



Ugandská polícia sa domnieva, že útok podnikli militanti z tzv. Spojených demokratických síl (ADF), ktorí majú väzby na džihádistickú organizáciu Islamský štát (IS).



Policajný hovorca Fred Enanga na tlačovej konferencii povedal, že zadržali dovedna 20 "spolupracovníkov" ADF. Ďalej uviedol, že v rámci vyšetrovania predviedli na výsluch aj riaditeľa školy a vedúceho učiteľa.



"Musia nám dať odpovede na určité otázky," dodal. To, či dvojica bola zadržaná, neobjasnil.



Útočníci ozbrojení strelnými zbraňami a mačetami študentov zastrelili alebo dosekali na smrť. Podpálili aj budovu školského internátu, takže telá niektorých obetí boli obhorené na nepoznanie.



Ugandské úrady sa domnievajú, že najmenej šiestich študentov militanti uniesli do susednej Konžskej demokratickej republiky (KDR), ktorá je od školy vzdialená len približne dva kilometre.