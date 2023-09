Ugandská polícia zmarila útok, ktorého terčom bol protestantský chrám

Kampala 3. septembra (TASR) - Ugandská polícia v nedeľu oznámila, že zmarila bombový útok na protestantskú katedrálu v hlavnom meste Kampala a zadržala muža podozrivého z pokusu o jeho spáchanie, informovala agentúra AFP.



Policajný hovorca Patrick Onyango informoval, že podozrivý muž sa chcel pokúsiť dostať do areálu katedrály Rubaga Miracle Center v Kampale.



Dodal však, že polícia muža sledovala po tom, čo dostala tip na možný útok na chrám. Keď policajti podozrivého zastavili a podrobili osobnej prehliadke, našli v jeho batohu po domácky vyrobenú bombu.



Stovky členov kongregácie zhromaždené v katedrále boli okamžite evakuované a polícia vykonala riadenú detonáciu po domácky vyrobeného výbušného zariadenia, ktoré pozostávalo z klincov, motocyklovej batérie, nabíjačky a telefónneho slúchadla, spresnil Onyango.



Polícia podľa neho pátra po troch ďalších mužoch, a to na základe výpovede podozrivého, z ktorej vyplynulo, že mal zrejme komplicov.



Po odhalení pripravovaného útoku polícia katedrálu ohradila páskou a vyslala pyrotechnikov s cvičenými psami, aby prehľadali okolité rozľahlé pozemky. Žiadne ďalšie hrozby sa však nenašli.



V policajnom obežníku, ktorý AFP dostala k dispozícii, sa uvádza, že polícia bola varovaná pred možným útokom na obývané oblasti vrátane kostolov a nákupných centier.



Agentúra AFP pripomenula, že v júni militanti zo skupiny Spojené demokratické sily (ADF) - s väzbami na džihádistickú organizáciu Islamský štát (IS) - prekročili hranicu z Konžskej demokratickej republiky a pri útoku na školu zmasakrovali 42 ľudí vrátane 37 študentov.



Išlo o najhorší útok na území Ugandy od dvoch bombových útokov v Kampale z roku 2010, pri ktorých zahynulo 76 ľudí. Prihlásila sa k nim islamistická formácia aš-Šabáb so sídlom v Somálsku.