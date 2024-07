Ugandského tiktokera odsúdili na šesť rokov za videá o prezidentovi

Kampala 11. júla (TASR) - Aktívneho používateľa aplikácie TikTok v Ugande v stredu odsúdili na šesť rokov väzenia za šírenie "zavádzajúcich a zlomyseľných" informácií o prezidentovi Yowerim Musevenim, jeho manželke a ich synovi, informovala agentúra AFP.



Podľa prokuratúry 24-ročný tiktoker Edward Awebwa od februára do marca zverejňoval "vulgárne" videá o prezidentovej rodine. Neskôr pred súdom priznal svoju vinu.



Súd však jeho priznanie nezohľadnil pri výške trestu. Awebwa "prosí o milosť, ale vôbec nevyzerá, že by svoje činy ľutoval," vyhlásila v stredu sudkyňa Stella Maris Amabilisová, keď čítala rozhodnutie súdu.



"Tento súd je toho názoru, že obžalovaný si zaslúži trest, ktorý mu umožní poučiť sa zo svojej minulosti, aby nabudúce rešpektoval osobu prezidenta, prvej dámy a ich syna," ozrejmila sudkyňa.



Mimovládne organizácie upozorňujú na časté porušovanie ľudských práv v Ugande, kde Museveni autoritársky vládne od roku 1986.



AFP pripomenula, že v roku 2022 utiekol do Nemecka ugandský spisovateľ Kakwenza Rukirabashaija, ktorý tvrdil, že bol vo väzení mučený za to, že urazil Museveniho a jeho syna Muhooziho Kainerugabu, ktorý bol nedávno vymenovaný za veliteľa armády a ktorého spisovateľ nazval "detský despota". V nemeckom exile je od roku 2022 aj aktivistka a spisovateľka Stella Nyanziová, ktorá sa do väzenia dostala v roku 2019 po uverejnení básne kritizujúcej prezidenta.