Ugandský spisovateľ, zadržiavaný za kritiku prezidenta, je v Nemecku

Kampala/Berlín 23. februára (TASR) - Oceňovaný ugandský spisovateľ a aktivista Kakwenza Rukirabashaija, ktorý utiekol z krajiny po obvinení z urážky prezidenta Yoweriho Museveniho a jeho syna, pricestoval v stredu na liečenie do Nemecka po údajnom mučení. Potvrdil to jeho právny zástupca. TASR o tom informovala na základe správy agentúry AFP.



Aktivistu zadržali koncom minulého roka a neskôr ho obvinili z urážlivej komunikácie. Spisovateľ tvrdí, že ho vo väzbe mučili. Začiatkom mesiaca vystúpil v televízii, kde ukázal zranenia, ktoré mu vo väzení spôsobili.



Rukirabashaija z Ugandy utiekol pred dvoma týždňami, keď mu súd zamietol vrátenie cestovného pasu pred začiatkom trestného konania.



"Do Nemecka prišiel dnes ráno," uviedol v stredu spisovateľov právnik a dodal, že Rukirabashaija okamžite vyhľadal lekársku pomoc. S cestou do Nemecka mu podľa jeho slov pomohol Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).



Bojovníci za ľudské práva žiadajú ugandské úrady, aby stiahli všetky obvinenia voči spisovateľovi. Taktiež chcú, aby sa preskúmali jeho tvrdenia o mučení vo väzbe.



Rukirabashaijove príspevky na sociálnej sieti Twitter mali podľa ugandskej polície uraziť syna ugandského prezidenta, ktorý je generálporučíkom. V jednom príspevku ho opísal ako "obézneho lakomca".



Kakwenza Rukirabashaija je známy predovšetkým za svoje publikácie Banánová republika či Chamtivý barbar. V jednom z týchto diel opísal súčasného prezidenta Ugandy ako najhoršieho prezidenta v histórii krajiny.



V roku 2021 získal Pinterovu cenu britského PEN klubu. Ide o ocenenie, ktoré sa každoročne udeľuje spisovateľovi, ktorý bol za svoje dielo prenasledovaný.



Ugandská vláda podľa ľudskoprávnej organizácie Amnesty International (AI) čoraz častejšie zatýka či zastrašuje novinárov, aktivistov a lídrov opozície, ktorí kritizujú tamojší režim. V krajine sú podľa AI obmedzované základné ľudské práva.