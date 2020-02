Uhynul BIG TIM: Jeden z posledných kenských slonov s dlhými klami

Nairobi 6. februára (TASR) - Slon známy pod menom Big Tim, ktorý bol považovaný za symbol Afriky a za jedného z vôbec najznámejších slonov na svete, uhynul v utorok vo veku 50 rokov. Informovala o tom vo štvrtok britská spravodajská stanica BBC.



Big Tim patril k slonom s neobvykle dlhými klami, pre ktoré sa v angličtine používa pomenovanie "giant tuskers".



Ako v stredu informovala vládna agentúra Kenya Wildlife Service (KWS), Big Tima našli mŕtveho v utorok v národnom parku Amboseli "s výhľadom na Kilimandžáro". Slon zomrel na starobu.



Timovo telo prevezú do kenského hlavného mesta Nairobi, kde ho vypchajú a následne vystavia v národnom múzeu, dodala KWS, podľa ktorej bol Tim "jedným z kenských národných pokladov".



Bývalý terénny pracovník organizácie Save the Elephants (Zachráňte slony) Ryan Wilkie podľa BBC označil Big Tima za "mimoriadneho slona - nielen pre mňa, ale pre stovky, tisíce ľudí, ktorí sa hrnuli do Amboseli len kvôli tomu, aby ho videli".



"Bol taký neuveriteľne inteligentný, ale aj zlomyseľný, pritom ale aj jemný obor, ktorý bol skutočným veľvyslancom svojho druhu," uviedol Wilkie.



Big Tim počas svojho života prežil útoky pytliakov i farmárov, ktorým zvykol ničiť úrodu. Veterinári z KWS ho kedysi ošetrovali po zásahu kopijou, ktorá mu prepichla ucho a poranila rameno.



V snahe chrániť Tima, ale aj úrodu farmárov mu tím aktivistov a zamestnancov KWS založili elektronický golier, s ktorého pomocou dokázali monitorovať jeho pohyb v krajine a v prípade potreby vyslať stráž, aby sa pokúsila zastaviť jeho útoky na úrodu. Big Tim sa však rýchlo naučil, ako ich prekabátiť, napísala BBC. V prvom roku, čo mal obojok, podnikol 183 pokusov o prenik na poľnohospodársku pôdu. Zamedziť tomu, aby úrodu zničil, sa podarilo v 50 percentách prípadov.



Environmentalisti odhadujú, že v Afrike žije sotva niekoľko desiatok slonov s dlhými klami, lebo pre pytliakov sú pre slonovinu preferovaným úlovkom. BBC odhadla, že Timove kly vážia po 45 kilogramov.



Agentúra AFP napísala, že s klesajúcim počtom jedincov tohto druhu v Afrike sa mení aj genetická výbava slonov: podľa vedcov majú súčasné africké slony menšie kly ako ich predchodcovia pred sto rokmi.



Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) sa počet afrických slonov za posledných desať rokov znížil o 110.000 - na 415.000 exemplárov. Obeťou pytliactva je každoročne asi 30.000 afrických slonov.