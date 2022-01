Uhynul potkan, ktorý pri vyhľadávaní mín zachránil tisíce životov

Phnom Pénh 11. januára (TASR) - Potkan Magawa, ktorý bol ocenený za záchranu ľudských životov, lebo dokázal vyhľadať zakopané míny lepšie ako vycvičené psy, cez víkend uhynul vo veku ôsmich ľudských rokov. Informovala o tom v Belgicku sídliaca mimovládna organizácia APOPO, ktorá ho svojho času vycvičila na vyhľadávanie mín a vyslala na misiu do Kambodže.



Počas svojej takmer šesťročnej kariéry Magawa pátral po mínach na ploche s rozlohou približne 225.000 metrov štvorcových, čo je ekvivalent 42 futbalových ihrísk. Po odhalení viac ako 100 nášľapných mín a iných výbušnín odišiel v júni minulého roka do "dôchodku".



Potkany sa rámci výcviku učia vyškrabať znak na mieste, kde vyňuchali výbušninu. Táto technika, ktorá nie je založená na detegovaní kovového šrotu, umožňuje odmínovačom pracovať oveľa rýchlejšie ako s detektorom kovov.



Magawa dokázal skontrolovať plochu s veľkosťou tenisového kurtu za 30 minút, čo by človeku vybavenému detektorom kovov trvalo až štyri dni.



Organizácia APOPO vycvičila Magawu tak, že za každý nález dostal obľúbenú potravu, ako boli banány a arašidy.



Jeho zdravotný stav po odchode do dôchodku bol dobrý. Aj väčšinu minulého týždňa strávil hraním so svojím obvyklým nadšením, uviedla APOPO. Cez víkend však mal menej energie, "viac driemal a prejavoval menší záujem o jedlo", uviedla charitatívna organizácia. Napokon zomrel "pokojne" tento víkend.



Britské združenie pre dobré životné podmienky zvierat (PDSA) v septembri roku 2020 udelilo Magawovi zlatú medailu za statočnosť pri odstraňovaní mín na kambodžskom vidieku.



Ocenenie PDSA je zvieracím ekvivalentom najvyššieho civilného vyznamenania v Británii. Magawa sa stal prvým takto vyznamenaným potkanom za 77 rokov udeľovania tejto ceny a zaradil sa k plejáde vyznamenaných psov, mačiek či holubov.



Počas takmer tri desaťročia trvajúcej občianskej vojne, ktorá sa skončila v roku 1998, boli v Kambodži nastražené milióny nášľapných mín. Ich výbuchy si vyžiadali desiatky tisíc obetí. V pondelok k nim pribudli štyri ďalšie: pri odstraňovaní protitankovej nášľapnej míny zahynula trojica kambodžských odmínovačov a pri výbuchu nastraženej míny prišiel o život miestny roľník.