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Ujguri zodpovední za bombový útok z roku 2015 dostali trest smrti
Podľa súdu spáchali viacero trestných činov vrátane úmyselnej vraždy.
Autor TASR
Bangkok 11. júna (TASR) - Thajský súd vo štvrtok odsúdil dvoch etnických Ujgurov z čínskej oblasti Sin-ťiang na trest smrti za bombový útok v centre Bangkoku z roku 2015, pri ktorom zahynulo 20 ľudí. Vyplýva to z vyhlásenia súdu, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Podľa súdu spáchali viacero trestných činov vrátane úmyselnej vraždy. Atentát pripravili pri svätyni Erawan v centre Bangkoku, čo je obľúbená lokalita medzi zahraničnými turistami. Okrem 20 mŕtvych ďalších 120 ľudí utrpelo zranenia.
Obžalovaní Adem Karadag a Yusufu Mieraili popierajú všetky obvinenia. Jeden z ich obhajcov už oznámil, že sa voči rozsudku odvolajú. „Nebojte sa, sú tu ešte tri ďalšie súdy,“ povedal. Ďalší advokát podotkol, že súd nezohľadnil viacero faktorov obhajoby, a preto požiada o predĺženie lehoty na odvolanie. Podľa thajského práva platí od vynesenia rozsudku jednomesačná lehota na odvolanie.
Agentúra Reuters pripomína, že prípad sa dostal pred súd po takmer desiatich rokoch, keďže prokuratúra sa snažila získať dôkazy od stoviek svedkov. Úrady mali tiež ťažkosti pri hľadaní vhodného tlmočníka pre svedkov. K útoku z roku 2015 sa neprihlásila žiadna skupina. Bezpečnostní experti tvrdia, že išlo o odvetu za nútené vyhostenie viac ako 100 Ujgurov z Thajska mesiac pred útokom.
Čína čelí kritike za prísne obmedzovanie náboženskej a kultúrnej slobody v Sin-ťiangu, kde žije väčšina Ujgurov. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí v mene Pekingu vo štvrtok vyjadril podporu verdiktu thajského súdu. „Páchatelia konali absolútne neľudsky a spáchali ohavný zločin,“ zdôraznil.
Vlani Thajsko deportovalo ďalších 40 Ujgurov späť do Číny, čím ignorovalo výzvy ľudskoprávnych odborníkov z OSN. Podľa nich hrozilo týmto osobám mučenie, zlé zaobchádzanie a „nenapraviteľná ujma“ po návrate do Číny.
Podľa súdu spáchali viacero trestných činov vrátane úmyselnej vraždy. Atentát pripravili pri svätyni Erawan v centre Bangkoku, čo je obľúbená lokalita medzi zahraničnými turistami. Okrem 20 mŕtvych ďalších 120 ľudí utrpelo zranenia.
Obžalovaní Adem Karadag a Yusufu Mieraili popierajú všetky obvinenia. Jeden z ich obhajcov už oznámil, že sa voči rozsudku odvolajú. „Nebojte sa, sú tu ešte tri ďalšie súdy,“ povedal. Ďalší advokát podotkol, že súd nezohľadnil viacero faktorov obhajoby, a preto požiada o predĺženie lehoty na odvolanie. Podľa thajského práva platí od vynesenia rozsudku jednomesačná lehota na odvolanie.
Agentúra Reuters pripomína, že prípad sa dostal pred súd po takmer desiatich rokoch, keďže prokuratúra sa snažila získať dôkazy od stoviek svedkov. Úrady mali tiež ťažkosti pri hľadaní vhodného tlmočníka pre svedkov. K útoku z roku 2015 sa neprihlásila žiadna skupina. Bezpečnostní experti tvrdia, že išlo o odvetu za nútené vyhostenie viac ako 100 Ujgurov z Thajska mesiac pred útokom.
Čína čelí kritike za prísne obmedzovanie náboženskej a kultúrnej slobody v Sin-ťiangu, kde žije väčšina Ujgurov. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí v mene Pekingu vo štvrtok vyjadril podporu verdiktu thajského súdu. „Páchatelia konali absolútne neľudsky a spáchali ohavný zločin,“ zdôraznil.
Vlani Thajsko deportovalo ďalších 40 Ujgurov späť do Číny, čím ignorovalo výzvy ľudskoprávnych odborníkov z OSN. Podľa nich hrozilo týmto osobám mučenie, zlé zaobchádzanie a „nenapraviteľná ujma“ po návrate do Číny.