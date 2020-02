Ujgurom hrozí väzenie aj za nosenie brady či cesty do zahraničia

Peking 18. februára (TASR) - Členom moslimskej menšiny Ujgurov, ktorí žijú v čínskej autonómnej oblasti Sin-ťiang, hrozí väznenie aj za prejavy každodenného správania v súkromnom živote. Ženy sa môžu dostať do väzenia napríklad za nosenie šatky zakrývajúcej vlasy a muži za to, že nosia bradu.



Dôvodom na zadržanie je aj vlastníctvo náboženskej literatúry či cestovanie do zahraničia. Vyplýva to z interného dokumentu čínskej vlády, z ktorého v pondelok citovali viaceré nemecké médiá.



V 137-stranovom dokumente sa nachádzajú detailné osobné údaje o viac než 2000 ľuďoch. Takisto sú v ňom zahrnuté informácie o 311 Ujguroch, ktorí boli v rokoch 2017-18 zadržiavaní v internačnom tábore na juhu Sin-ťiangu. Podľa BBC sa v dokumente píše okrem iného o ich náboženských zvyklostiach, vzťahoch so stovkami príbuzných, susedov a priateľov alebo o tom, či už boli v minulosti zadržiavaní.



Vládny dokument podľa staníc NDR a WDR, webového portálu Deutsche Welle a denníka Süddeutsche Zeitung odhaľuje, na základe akých kritérií sa Ujguri do zadržiavacích stredísk dostávajú.



Najčastejším dôvodom sú porušenia čínskych zákonov upravujúcich pôrodnosť. V Číne totiž už niekoľko rokov platí politika dvoch detí. Uvádza sa tam ale aj príklad muža, ktorý bol zadržaný za to, že počas moslimského pôstneho mesiaca ramadán zatvoril svoju reštauráciu. Čínske úrady v jeho konaní údajne spozorovali indíciu, že muž môže mať "extrémistické názory".



Z dokumentu vyplýva aj to, že Čína naďalej sleduje aj ľudí, ktorí už boli z táborov prepustení. Bývalí väzni, ktorí prejavili ľútosť, sú zamestnaní vo fabrikách, pričom podľa expertov ide zrejme o nútenú prácu.



Organizácia Spojených národov a ľudskoprávne skupiny odhadujú, že v rámci kampane, ktorá je podľa Pekingu zameraná proti terorizmu, zadržiavajú v krutých podmienkach viac ako milión ľudí, prevažne etnických Ujgurov. Čína opakovane poprela zlé zaobchádzanie s Ujgurmi a tvrdí, že tábory v západočínskej provincii Sin-ťiang poskytujú odborné vzdelávanie, pričom zadržiavaných označuje za študentov. Keďže oficiálne nejde o väznice, zadržaniu nepredchádza nijaký súdny proces.