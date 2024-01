Univerzita Karlova zavedie opatrenia, zvažuje kamery s detekciou zvuku

Praha 4. januára (TASR) - Pražská Univerzita Karlova bude postupne zavádzať odporúčania, ktoré vyplynuli z bezpečnostnej analýzy jej budov. Podľa jej poradcu pre bezpečnosť Zdenka Kalvacha sú vhodnými opatreniami nácvik modelových situácií, krízový informačný systém či doplnenie tiesňových tlačidiel. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii s vedením univerzity, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



V krízovej situácii je podľa Kalvacha prioritou, aby univerzita okamžite reagovala. Druhým krokom je včasné varovanie, aby sa o útoku dozvedelo čo najviac ľudí v okolí. Treťou prioritou je zmiernenie dôsledku takého incidentu – teda efektívna koordinácia a čo najrýchlejšia distribúcia pomoci.



Školy by si podľa neho v súčasnosti mali upresniť rutinné aj krízové postupy. Zdôraznil, že ich nestačí len vytvoriť, ale potrebný je aj praktický nácvik. Odporučil aj vytvorenie centrálnej bezpečnostnej linky či krízový informačný systém, ktorý by prostredníctvom SMS, emailu či telefonátom informoval o tom, čo sa deje. Užitočné podľa neho sú aj tiesňové tlačidlá v budovách fakúlt. Dodal, že v niektorých objektoch fakúlt uvažujú o nasadení kamier, ktoré sú schopné detegovať niektoré špecifické zvuky.



Za nevhodné označil bariéry pri vstupe do budov, akými sú napríklad bezpečnostné rámy. Pri tomto type útokov to podľa neho nie je účelné.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)