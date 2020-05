Ukazovatele v Belgicku naznačujú, že šírenie nákazy koronavírusu klesá

Brusel 8. mája (TASR) - Všetky ukazovatele naznačujú, že v Belgicku dochádza k zmierňovaniu šírenia pandémie nového koronavírusu. Uviedla to v piatok tlačová agentúra Belga.



Vo štvrtok úrady zaznamenali 591 nových prípadov nákazy, čím celkový počet infikovaných od vypuknutia krízy dosiahol 52.011. Od 15. marca, keď v krajine začali platiť karanténne opatrenia, bolo z nemocníc prepustených 13.201 pacientov, ktorí boli vyhlásení za vyliečených.



V piatok ráno bolo hospitalizovaných 2555 osôb, z toho 508 pacientov sa nachádzalo na jednotkách intenzívnej starostlivosti.



Celkovo evidujú úrady v spojitosti s chorobou COVID-19 8521 úmrtí. V priebehu štvrtka pribudlo 107 obetí - 39 zomrelo v nemocniciach a 63 v opatrovateľských domovoch.



Šesť percent Belgičanov má v tele účinné protilátky proti novému typu koronavírusu, ako uviedol vo štvrtkovom rozhovore pre flámsku televíznu stanicu VRT belgický epidemiológ Pierre Van Damme z Antverpskej univerzity. Upozornil, že prvý prieskum vykonaný univerzitou pred dvoma týždňami ukázal, že v tej dobe mali protilátky len tri percentá Belgičanov. To podľa jeho slov naznačuje, že ľudský imunitný systém bojuje s vírusom.



Výsledky druhého merania, po preskúmaní približne 3400 vzoriek krvi, už hovoria o imunite v prípade šesť percent obyvateľov krajiny. Vzorky krvi sa odoberali medzi 20. a 26. aprílom, čiže počas obdobia prísnej karantény.



"Stále sme však ďaleko od vybudovania skupinovej imunity. To by najmenej polovica populácie musela mať protilátky," opísal situáciu Van Damme. Zároveň upozornil na skutočnosť, že aj európske krajiny, ktoré sa spoliehali na vytvorenie skupinovej imunity, napríklad Švédsko a Spojené kráľovstvo, od tejto myšlienky upustili a hľadajú iné spôsoby boja proti šíreniu nákazy.