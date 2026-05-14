Hlásia únos lode pri pobreží SAE, smeruje k iránskym vodám
Irán od vypuknutia vojny so Spojenými štátmi a Izraelom 28. februára blokuje lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv.
Autor TASR
Abú Zabí 14. mája (TASR) - Britská organizácia pre námorné obchodné operácie (UKMTO) vo štvrtok oznámila, že neznáma skupina osôb sa vo štvrtok zmocnila lode pri pobreží Spojených arabských emirátov (SAE) a teraz smeruje k iránskym vodám. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
UKMTO oznámila, že plavidlo bolo „zabavené neoprávnenými osobami, keď kotvilo“ 38 námorných míľ (asi 70 kilometrov) severovýchodne od mesta Fudžajra v Ománskom zálive a „momentálne smeruje do iránskych výsostných vôd“.
Irán od vypuknutia vojny so Spojenými štátmi a Izraelom 28. februára blokuje lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv, ktorým zvyčajne prechádza pätina celosvetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu. V tejto kľúčovej námornej trase alebo v jej blízkosti došlo k útokom na viacero lodí, pričom Irán a Spojené štáty pokračujú vo vzájomných blokádach.
Južná Kórea v nedeľu oznámila, že nákladnú loď zasiahlo v Hormuzskom prielive neznáme lietadlo, zatiaľ čo Katar uviedol, že loď prichádzajúca do katarských vôd z Abú Zabí zasiahol dron.
