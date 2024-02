Pri pobreží Jemenu došlo k výbuchu v blízkosti lode, hlásia Briti

Saná 15. februára (TASR) - Neďaleko lode plaviacej sa pri pobreží Jemenu došlo k výbuchu. Uviedla to vo štvrtok Britská organizácia pre námorný obchod (UKMTO), podľa ktorej je plavidlo a jeho posádka v bezpečí. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Posádka hlásila "explóziu v tesnej blízkosti plavidla" východne od jemenského prístavného mesta Aden, informovala UKMTO. Dodala, že loď pokračovala v plavbe do najbližšieho prístavu.



Medzinárodnú námornú dopravu v Červenom mori ohrozujú od vlaňajšieho novembra jemenskí povstalci húsíovia podporovaní Iránom. Odôvodňujú to solidaritou s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde od vlaňajšieho októbra prebieha vojna medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas.



Spojené štáty a Británia v reakcii na útoky povstalcov uskutočnili niekoľko náletov na pozície húsíov v Jemene. Washington a Londýn okrem toho opäť zaradili jemenských povstalcov na zoznam teroristických skupín.