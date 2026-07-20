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UKMTO: V Hormuzskom prielive pri pobreží Ománu horí loď
Správu o horiacom plavidle dostala UKMTO (Agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva) od vojenských zložiek operujúcich v regióne.
Autor TASR
Dubaj 20. júla (TASR) — Agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO) v pondelok ráno oznámila, že plavidlo v Hormuzskom prielive zachvátil požiar. Stalo sa tak krátko po tom, čo USA spustili novú vlnu nočných útokov na Irán. Informovali o tom agentúry AP a Sin-chua.
K incidentu došlo približne osem námorných míľ (asi 15 kilometrov) severozápadne od ománskeho mesta Kumzár, ktoré leží na polostrove Musandam priamo pri južnom vstupe do prielivu.
Správu o horiacom plavidle dostala UKMTO od vojenských zložiek operujúcich v regióne.
Podľa záznamu rádiovej komunikácie, ktorý má k dispozícii agentúra Sin-chua, sa americká armáda pokúšala s posádkou horiacej lode opakovane nadviazať kontakt a overiť situáciu na palube, no nedostala nijakú odpoveď. Príčina požiaru preto zatiaľ nie je známa.
Na základe memoranda o porozumení, ktoré v júni dosiahli Spojené štáty a Irán, boli v Hormuzskom prielive zriadené dve tranzitné trasy, pričom severnú kontroloval Irán a južná viedla blízko pobrežia Ománu, kde s navigáciou pomáhala americká armáda. V blízkosti južnej trasy sa nedávno stalo cieľom útokov niekoľko obchodných plavidiel.
Agentúra Tásnim v noci na pondelok s odvolaním sa na Iránske revolučné gardy (IRGC) informovala, že v južnej časti Hormuzského prielivu v nedeľu v noci explodovali dva ropné tankery. Podľa IRGC sa pokúšali prejsť touto strategickou vodnou cestou pod tlakom USA. IRGC varovali, že tento koridor zostane nebezpečný dovtedy, pokiaľ budú v regióne pokračovať vojenské operácie USA.
K incidentu došlo približne osem námorných míľ (asi 15 kilometrov) severozápadne od ománskeho mesta Kumzár, ktoré leží na polostrove Musandam priamo pri južnom vstupe do prielivu.
Správu o horiacom plavidle dostala UKMTO od vojenských zložiek operujúcich v regióne.
Podľa záznamu rádiovej komunikácie, ktorý má k dispozícii agentúra Sin-chua, sa americká armáda pokúšala s posádkou horiacej lode opakovane nadviazať kontakt a overiť situáciu na palube, no nedostala nijakú odpoveď. Príčina požiaru preto zatiaľ nie je známa.
Na základe memoranda o porozumení, ktoré v júni dosiahli Spojené štáty a Irán, boli v Hormuzskom prielive zriadené dve tranzitné trasy, pričom severnú kontroloval Irán a južná viedla blízko pobrežia Ománu, kde s navigáciou pomáhala americká armáda. V blízkosti južnej trasy sa nedávno stalo cieľom útokov niekoľko obchodných plavidiel.
Agentúra Tásnim v noci na pondelok s odvolaním sa na Iránske revolučné gardy (IRGC) informovala, že v južnej časti Hormuzského prielivu v nedeľu v noci explodovali dva ropné tankery. Podľa IRGC sa pokúšali prejsť touto strategickou vodnou cestou pod tlakom USA. IRGC varovali, že tento koridor zostane nebezpečný dovtedy, pokiaľ budú v regióne pokračovať vojenské operácie USA.