Ukončenie účasti na práci Rady OSN pre ľudské práva oznámil aj Izrael

Tel Aviv 5. februára (TASR) - Izrael v stredu nasledoval príklad Spojených štátov, keď oznámil, že ukončí spoluprácu s Radou OSN pre ľudské práva (UNHRC). Na sociálnej sieti X to avizoval izraelských minister zahraničných vecí Gideon Saar. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.



Saar dôvodil, že UNHRC "tradične chráni porušovateľov ľudských práv a... posadnuto démonizuje jedinú demokraciu na Blízkom východe - Izrael".



Izraelský minister obvinil UNHRC, že si namiesto presadzovania ľudských práv vybrala "útoky na demokratickú krajinu a šírenie antisemitizmu", a Izrael to už nemieni akceptovať.



Z výkonného nariadenia, ktoré v utorok podpísal americký prezident Donald Trump, vyplýva, že Spojené štáty ukončia spoluprácu s UNHRC, prestanú podporovať Agentúru OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) a prehodnotia svoje pôsobenie v Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO).



Trump už počas svojho prvého funkčného obdobia rozhodol v roku 2018 o vystúpení USA zo 47-člennej UNHRC. Za administratívy bývalého amerického prezidenta Joea Bidena do nej USA opäť vstúpili; členskou krajinou boli v rokoch 2022 až 2024. Odvtedy, ako im 31. decembra 2024 vypršal mandát, majú v tomto orgáne štatút pozorovateľa.



K zákazu financovania UNRWA Trump pristúpil počas návštevy izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vo Washingtone. Netanjahu viní UNRWA z protiizraelských postojov a jej zamestnancov aj z účasti na "teroristických činoch".



UNHRC začiatkom apríla 2024 schválila rezolúciu, v ktorej odsúdila Izrael za jeho konanie v palestínskom Pásme Gazy - možno ho vraj prirovnať k etnickým čistkám alebo používaniu hladu ako metódy vedenia vojny. UNHRC vtedy vyzvala aj na zastavenie dodávok zbraní do Izraela a na okamžité prímerie. Dokument podporilo 28 krajín, pričom 13 sa zdržalo hlasovania. Proti hlasovalo šesť krajín vrátane Spojených štátov či Nemecka.