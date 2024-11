Ukončili stíhanie Trumpa za neoprávnené prechovávanie dokumentov

Washington 27. novembra (TASR) - Americký odvolací súd ukončil v utorok pokus o obnovenie trestného stíhania Donalda Trumpa týkajúceho sa jeho neoprávneného prechovávania tajných vládnych dokumentov. Súd tak rozhodol po tom, ako prokuratúra oznámila, že v odvolaní už nechce pokračovať, píše TASR podľa agentúry Reuters.



Verdikt znamená, že proti novozvolenému prezidentovi USA Trumpovi, ktorý sa 20. januára vráti do Bieleho domu na svoje druhé funkčné obdobie, boli zrušené už obe federálne žaloby. Americký federálny súd totiž v pondelok zrušil voči Trumpovi žalobu aj v inom prípade, a síce vo veci jeho snahy o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb v roku 2020.



Súd tak vyhovel žiadosti špeciálneho vyšetrovateľa Jacka Smitha, ktorý dohliadal na obe vyšetrovania. Smith vyzval súd na zrušenie oboch žalôb, pričom argumentoval tým, že si to vyžaduje dlhodobá politika ministerstva spravodlivosti USA, ktorá sa stavia proti stíhaniu úradujúceho prezidenta.



Prísne tajné dokumenty americkej vlády našli agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) nezabezpečené v Trumpovom sídle Mar-a-Lago na Floride počas domovej prehliadky v roku 2022. Trump si ich tam nechal previezť po skončení svojho predchádzajúceho funkčného obdobia v Bielom dome, pričom ich odmietal odovzdať úradom až do zmienenej prehliadky.