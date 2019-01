Ukončili záchrannú operáciu pri horiacich lodiach v Kerčskom prielive

Podľa predstaviteľov Federálnej agentúry námornej a riečnej dopravy nie je totiž nádej, že by našli ešte niekoho živého.

Moskva 25. januára (TASR) - Ruské úrady ukončili záchrannú operáciu s cieľom nájsť námorníkov nezvestných v súvislosti s požiarom dvoch lodí neďaleko od Kerčského prielivu. Podľa predstaviteľov Federálnej agentúry námornej a riečnej dopravy (Rosmorrečflot) nie je totiž nádej, že by našli ešte niekoho živého. Informovala o tom v piatok agentúra Interfax.



"Záchranná operácia prebiehajúca v dňoch 21. až 25. januára bola ukončená vzhľadom na to, že neexistuje rozumná možnosť nájsť ešte niekoho živého," vyhlásili predstavitelia tlačového odboru Rosmorrečflotu.



K potopeniu dvoch plavidiel plaviacich sa pod vlajkou Tanzánie došlo v pondelok v blízkosti Kerčského prielivu spájajúceho Čierne a Azovské more po tom, ako na nich vypukol požiar pri prečerpávaní paliva z jednej lode na druhú.



Na jednej z lodí, nesúcej meno Candy, sa nachádzalo 17 námorníkov - deväť občanov Turecka a osem Indov. Pätnásťčlennú posádku druhého plavidla Maestro tvorilo sedem Turkov, sedem občanov Indie a jeden z Líbyjčan.



Z celkového počtu 32 námorníkov sa 12 podarilo zachrániť, desiati preukázateľne zahynuli pri incidente a desiati zostávajú nezvestní.