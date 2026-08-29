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Ukradnutá Cessna narušila zakázaný priestor jadrovej elektrárne Paks

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Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Lietadlo s hornoplošnou konštrukciou skončilo po vylomení podvozku naklonené na krídle. Na miesto nehody vyslali hasičov, políciu a záchranársky vrtuľník.

Autor TASR
Budapešť 29. augusta (TASR) - Do zakázaného vzdušného priestoru v okolí jadrovej elektrárne Paks v sobotu vletelo ukradnuté malé lietadlo typu Cessna 172. Vojenské radary stroj zachytili a do vzduchu vzlietli bojové stíhačky JAS-39 Gripen. Incident, o ktorom informoval server hvg.hu, potvrdil na Facebooku šéf rezortu obrany Romulusz Ruszin-Szendi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Lietadlo ukradol 24-ročný muž na malom letisku v meste Kalocsa a zamieril s ním smerom k Paksu. V oblasti jadrovej elektrárne robil nebezpečné manévre.

Server pripomenul, že v okolí elektrárne platí bezletová zóna v okruhu troch kilometrov a do výšky 6000 metrov, ktorú môžu narušiť len vojenské lietadlá. Podľa informácií hvg.hu pôsobil pilot zmätene. Krátko po zásahu stíhačiek núdzovo pristál na poli so slnečnicami pri obci Gerjen.

Lietadlo s hornoplošnou konštrukciou skončilo po vylomení podvozku naklonené na krídle. Na miesto nehody vyslali hasičov, políciu a záchranársky vrtuľník.

Minister obrany potvrdil, že stíhačky Gripen lokalizovali poškodený stroj a krúžili nad miestom incidentu až do príchodu pozemných záchranných zložiek. „Najdôležitejšie je to, že podľa aktuálnych informácií nedošlo k žiadnym zraneniam,“ uviedol Ruszin-Szendi a poďakoval sa armáde za rýchlu reakciu. Prípadom sa zaoberá polícia a príslušné úrady.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
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