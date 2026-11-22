< sekcia Zahraničie
Ukrajina a Británia plánujú spoločnú výrobu dronov
Od začiatku takmer päť rokov trvajúcej ruskej invázie Ukrajina vyvinula viacero bezpilotných strojov schopných operovať vo vzduchu, na súši aj na mori.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 22. novembra (TASR) - Ukrajina a Británia budú spoločne vyrábať drony. Na sobotňajšom stretnutí v Kyjeve sa na tom dohodli ministri obrany oboch krajín Jevhenij Chmara a Wes Streeting. Dohoda počíta s výrobou ukrajinských dronov so stredným a dlhým doletom v Británii. Projekt spolufinancuje britská vláda. TASR informáciu prevzala z agentúry DPA.
„Ukrajina disponuje účinnými obrannými riešeniami a neoceniteľnými skúsenosťami v boji proti nepriateľovi,“ uviedol Chmara. „Tieto skúsenosti kombinujeme s výrobnými kapacitami Spojeného kráľovstva, aby sme našim ozbrojeným silám mohli rýchlejšie a vo veľkom rozsahu dodávať osvedčené vybavenie,“ vysvetlil.
Od začiatku takmer päť rokov trvajúcej ruskej invázie Ukrajina vyvinula viacero bezpilotných strojov schopných operovať vo vzduchu, na súši aj na mori. Presun výroby z Ukrajiny do Spojeného kráľovstva ochráni výrobné závody pred priamymi ruskými útokmi.
Streeting počas návštevy uviedol, že spojenci Ukrajiny musia tvrdšie reagovať na ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorého označil za „chladnokrvného vraha“. Vyjadril sa tak deň po tom, čo ruské rakety a drony dopadli na Poľsko, kde aktuálne cvičia britské jednotky v rámci medzinárodného vojenského cvičenia krajín koalície ochotných.
„Ukrajina disponuje účinnými obrannými riešeniami a neoceniteľnými skúsenosťami v boji proti nepriateľovi,“ uviedol Chmara. „Tieto skúsenosti kombinujeme s výrobnými kapacitami Spojeného kráľovstva, aby sme našim ozbrojeným silám mohli rýchlejšie a vo veľkom rozsahu dodávať osvedčené vybavenie,“ vysvetlil.
Od začiatku takmer päť rokov trvajúcej ruskej invázie Ukrajina vyvinula viacero bezpilotných strojov schopných operovať vo vzduchu, na súši aj na mori. Presun výroby z Ukrajiny do Spojeného kráľovstva ochráni výrobné závody pred priamymi ruskými útokmi.
Streeting počas návštevy uviedol, že spojenci Ukrajiny musia tvrdšie reagovať na ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorého označil za „chladnokrvného vraha“. Vyjadril sa tak deň po tom, čo ruské rakety a drony dopadli na Poľsko, kde aktuálne cvičia britské jednotky v rámci medzinárodného vojenského cvičenia krajín koalície ochotných.