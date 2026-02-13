< sekcia Zahraničie
Ukrajina a Čína spoločne diskutovali o mierových snahách
Autor TASR
Mníchov 13. februára (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v piatok oznámil, že sa stretol so svojím čínskym rezortným partnerom Wang Im na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, kde spolu diskutovali o ukončení ruskej invázie na Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Spoločne sme diskutovali o mierových snahách a dôležitej úlohe Číny pri napomáhaní ukončeniu vojny,“ povedal Sybiha o svojom stretnutí s čínskym ministrom.
Čína a Rusko sú blízki partneri a hoci Peking uviedol, že zaujíma neutrálny postoj k vojne na Ukrajine, inváziu nikdy neodsúdil, pripomína francúzska agentúra.
„Zopakoval som záujem Ukrajiny o kontakty s Čínou na najvyššej úrovni,“ dodal ukrajinský minister.
Západné vlády a Kyjev obviňujú Peking, že poskytuje Rusku kľúčovú ekonomickú podporu v jeho vojnových snahách, najmä dodávkami vojenských komponentov pre obranný priemysel.
Ukrajinský šéf diplomacie povedal, že rozhovor bol „zmysluplný a produktívny“ a že informoval svojho čínskeho rezortného kolegu o stave bojov a o ruských útokoch, ktoré poškodili zariadenia spojené s čínskymi spoločnosťami. Informoval, že Čína poskytne Ukrajine humanitárnu energetickú pomoc v dôsledku systematických ruských útokov na ukrajinskú energetickú sieť.
Sybiha tiež oznámil, že si navzájom vymenili pozvania na návštevu svojich krajín.
