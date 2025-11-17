Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ukrajina a Francúzsko podpísali dohodu o nákupe stíhačiek Rafale

Francúzsky prezident Emmanuel Macron (vpravo) víta ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského počas ich stretnutia na leteckej základni Villacoublay neďaleko Paríža 17. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Zelenskyj je aktuálne na svojej v poradí už deviatej návšteve Francúzska od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022, pripomína AP.

Autor TASR
Paríž 17. novembra (TASR) - Ukrajina podpísala v pondelok dohodu o zámere nakúpiť do 100 stíhačiek Rafale a ďalšieho vybavenia protivzdušnej obrany od Francúzska, oznámilo ukrajinské veľvyslanectvo v Paríži a úrad francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. TASR informuje podľa správ agentúr AFP a AP.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a francúzska hlava štátu Emmanuel Macron spomínanú dohodu spoločne podpísali v pondelok s tým, že Ukrajina zvažuje možnosť nákupu francúzskeho vybavenia pre protivzdušnú obranu vrátanie stíhačiek Rafale, potvrdil Macronov úrad bez uvedenia ďalších podrobností.

Francúzske predsedníctvo dodalo, že dohoda o spoločnom zámere, ktorá však nie je kúpno-predajnou zmluvou, by sa mal realizovať „v časovom horizonte približne desiatich rokov“.

Zelenskyj je aktuálne na svojej v poradí už deviatej návšteve Francúzska od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022, pripomína AP. Jeho zámerom na rokovaniach je posilniť obranu Ukrajiny, ktorá vstupuje do ďalšej zimy v čase pokračujúcich ruských útokov na energetickú infraštruktúru krajiny.

Po návšteve Francúzska odcestuje ukrajinský prezident do Španielska, kde sa stretne s tamojším premiérom Pedrom Sánchezom i kráľom Filipom VI.
