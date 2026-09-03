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Ukrajina a India rokovali o doprave v Čiernom mori

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Na snímke Volodymyr Zelenský. Foto: TASR/AP

Módí tam šéfovi Kremľa povedal, že vojna na Ukrajine sa musí skončiť v záujme ľudstva a India podporí každé mierové úsilie zamerané na zastavenie bojov.

Autor TASR
Kyjev 3. septembra (TASR) - Indický minister zahraničných vecí Subrahmanjam Džajšankar pricestoval vo štvrtok do Kyjeva na rokovania o lodnej doprave v Čiernom mori a o potravinovej bezpečnosti, uviedli ukrajinské úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Kyjev túto návštevu, ktorá bola Džajšankarovou prvou samostatnou cestou na Ukrajinu, označil za „historickú“ a vyzval na mierové riešenie vojny na Ukrajine.

Pracovná cesta nadväzuje na stretnutie, ku ktorému došlo začiatkom tohto týždňa medzi indickým premiérom Naréndrom Módím a ruským prezidentom Vladimirom Putinom v kirgizskom hlavnom meste Biškek na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS). Módí tam šéfovi Kremľa povedal, že vojna na Ukrajine sa musí skončiť v záujme ľudstva a India podporí každé mierové úsilie zamerané na zastavenie bojov.

Sme vďační Indii za jej odhodlanie prispieť k ukončeniu tejto nespravodlivej vojny,“ uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnych sieťach po stretnutí s Džajšankarom.

Diskutovali sme o situácii v Čiernom mori vrátane existujúcich hrozieb pre civilnú lodnú dopravu,“ napísal Zelenskyj.

Je absolútne neprijateľné blokovať dodávky potravín do regiónov, kde ide o mimoriadne citlivú otázku a kde sú ľudia odkázaní na tieto námorné trasy,“ dodal.

Každý ďalší deň konfliktu znamená viac mŕtvych a viac ničenia... Je pochopiteľné, že je na zúčastnených stranách, aby našli riešenie. Ak však India môže akýmkoľvek spôsobom pomôcť, sme pripravení. A práve to bolo jadrom dnešnej diskusie,“ uviedol Džajšankar.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha označil návštevu svojho indického náprotivku za „historický moment“.
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