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Ukrajina a India rokovali o doprave v Čiernom mori
Módí tam šéfovi Kremľa povedal, že vojna na Ukrajine sa musí skončiť v záujme ľudstva a India podporí každé mierové úsilie zamerané na zastavenie bojov.
Autor TASR
Kyjev 3. septembra (TASR) - Indický minister zahraničných vecí Subrahmanjam Džajšankar pricestoval vo štvrtok do Kyjeva na rokovania o lodnej doprave v Čiernom mori a o potravinovej bezpečnosti, uviedli ukrajinské úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Kyjev túto návštevu, ktorá bola Džajšankarovou prvou samostatnou cestou na Ukrajinu, označil za „historickú“ a vyzval na mierové riešenie vojny na Ukrajine.
Pracovná cesta nadväzuje na stretnutie, ku ktorému došlo začiatkom tohto týždňa medzi indickým premiérom Naréndrom Módím a ruským prezidentom Vladimirom Putinom v kirgizskom hlavnom meste Biškek na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS). Módí tam šéfovi Kremľa povedal, že vojna na Ukrajine sa musí skončiť v záujme ľudstva a India podporí každé mierové úsilie zamerané na zastavenie bojov.
„Sme vďační Indii za jej odhodlanie prispieť k ukončeniu tejto nespravodlivej vojny,“ uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnych sieťach po stretnutí s Džajšankarom.
„Diskutovali sme o situácii v Čiernom mori vrátane existujúcich hrozieb pre civilnú lodnú dopravu,“ napísal Zelenskyj.
„Je absolútne neprijateľné blokovať dodávky potravín do regiónov, kde ide o mimoriadne citlivú otázku a kde sú ľudia odkázaní na tieto námorné trasy,“ dodal.
„Každý ďalší deň konfliktu znamená viac mŕtvych a viac ničenia... Je pochopiteľné, že je na zúčastnených stranách, aby našli riešenie. Ak však India môže akýmkoľvek spôsobom pomôcť, sme pripravení. A práve to bolo jadrom dnešnej diskusie,“ uviedol Džajšankar.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha označil návštevu svojho indického náprotivku za „historický moment“.
Kyjev túto návštevu, ktorá bola Džajšankarovou prvou samostatnou cestou na Ukrajinu, označil za „historickú“ a vyzval na mierové riešenie vojny na Ukrajine.
Pracovná cesta nadväzuje na stretnutie, ku ktorému došlo začiatkom tohto týždňa medzi indickým premiérom Naréndrom Módím a ruským prezidentom Vladimirom Putinom v kirgizskom hlavnom meste Biškek na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS). Módí tam šéfovi Kremľa povedal, že vojna na Ukrajine sa musí skončiť v záujme ľudstva a India podporí každé mierové úsilie zamerané na zastavenie bojov.
„Sme vďační Indii za jej odhodlanie prispieť k ukončeniu tejto nespravodlivej vojny,“ uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnych sieťach po stretnutí s Džajšankarom.
„Diskutovali sme o situácii v Čiernom mori vrátane existujúcich hrozieb pre civilnú lodnú dopravu,“ napísal Zelenskyj.
„Je absolútne neprijateľné blokovať dodávky potravín do regiónov, kde ide o mimoriadne citlivú otázku a kde sú ľudia odkázaní na tieto námorné trasy,“ dodal.
„Každý ďalší deň konfliktu znamená viac mŕtvych a viac ničenia... Je pochopiteľné, že je na zúčastnených stranách, aby našli riešenie. Ak však India môže akýmkoľvek spôsobom pomôcť, sme pripravení. A práve to bolo jadrom dnešnej diskusie,“ uviedol Džajšankar.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha označil návštevu svojho indického náprotivku za „historický moment“.