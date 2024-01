Ukrajina a Litva chcú spolupracovať na výrobe dronov

Kyjev 27. januára (TASR) – Ukrajina a Litva hovorili o spoločnej výrobe bezpilotných lietadiel. Dronom venovali veľkú časť svojich rokovaní ministri zahraničných vecí oboch krajín, uviedol v sobotu šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Litva má technológie, my máme možnosť rozšíriť spoluprácu, a to bola hlavná téma," povedal Kuleba na spoločnej tlačovej konferencii s litovským rezortným kolegom Gabrieliusom Landsbergisom v Kyjeve.



Témami boli aj cesta Ukrajiny do NATO, ďalšia vojenská pomoc pre krajinu a sankcie voči Rusku.



Ukrajina sa už takmer dva roky s rozsiahlou západnou pomocou bráni proti ruskej vojenskej invázii. Drony sa pritom ukázali ako jeden z najdôležitejších zbraňových systémov. Vilnius je považovaný za jedného z najodhodlanejších podporovateľov Kyjeva. V Litve, Lotyšsku a Estónsku panujú veľké obavy z útoku Ruska na tieto pobaltské štáty, pripomenula DPA.