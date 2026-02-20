< sekcia Zahraničie
Ukrajina a Moldavsko zadržali podozrivých z plánovania vrážd pre Rusko
Za vykonanie útokov im bola údajne sľúbená odmena až 100. 000 dolárov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Autor TASR
Kyjev 20. februára (TASR) - Kyjev v piatok oznámil, že na Ukrajine a v Moldavsku bolo zadržaných desať osôb podozrivých z plánovania vrážd popredných ukrajinských politikov na príkaz Moskvy. Za vykonanie útokov im bola údajne sľúbená odmena až 100.000 dolárov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„V rámci práce spoločného vyšetrovacieho tímu ukrajinských a moldavských bezpečnostných zložiek bola odhalená organizovaná skupina, ktorá pripravovala nájomné vraždy známych ukrajinských občanov a cudzincov,“ uviedol vo vyhlásení ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko.
Podľa neho vykonali bezpečnostné zložky 20 prehliadok po celej krajine a zabavili peniaze, zbrane, výbušniny a komunikačné prostriedky.
Vo vyhlásení sa uvádza, že počas razií bolo na Ukrajine zadržaných sedem osôb a ďalšie tri v Moldavsku. „Ruská strana sľúbila páchateľom až 100.000 dolárov – suma závisela od známosti a vplyvu potenciálnej obete,“ dodal Kravčenko.
Moldavsko ešte predtým potvrdilo spoločné vyšetrovanie zamerané na „fyzickú likvidáciu viacerých verejných činiteľov na Ukrajine“. Kyjev ozrejmil, že jedným z cieľov bol aj Andrij Jusov, ktorý pracuje v oblasti strategickej komunikácie pre ukrajinské ozbrojené sily a koordinuje výmenu väzňov s Ruskom.
Moskva sa k týmto tvrdeniam bezprostredne nevyjadrila. V minulosti však z podobných činov obviňovala Ukrajinu. Podľa AFP Kyjev priznal zodpovednosť za niektoré takéto incidenty a označil to za odplatu pre ľudí, ktorí propagujú, podporujú a uľahčujú ruskú inváziu na Ukrajine.
„V rámci práce spoločného vyšetrovacieho tímu ukrajinských a moldavských bezpečnostných zložiek bola odhalená organizovaná skupina, ktorá pripravovala nájomné vraždy známych ukrajinských občanov a cudzincov,“ uviedol vo vyhlásení ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko.
Podľa neho vykonali bezpečnostné zložky 20 prehliadok po celej krajine a zabavili peniaze, zbrane, výbušniny a komunikačné prostriedky.
Vo vyhlásení sa uvádza, že počas razií bolo na Ukrajine zadržaných sedem osôb a ďalšie tri v Moldavsku. „Ruská strana sľúbila páchateľom až 100.000 dolárov – suma závisela od známosti a vplyvu potenciálnej obete,“ dodal Kravčenko.
Moldavsko ešte predtým potvrdilo spoločné vyšetrovanie zamerané na „fyzickú likvidáciu viacerých verejných činiteľov na Ukrajine“. Kyjev ozrejmil, že jedným z cieľov bol aj Andrij Jusov, ktorý pracuje v oblasti strategickej komunikácie pre ukrajinské ozbrojené sily a koordinuje výmenu väzňov s Ruskom.
Moskva sa k týmto tvrdeniam bezprostredne nevyjadrila. V minulosti však z podobných činov obviňovala Ukrajinu. Podľa AFP Kyjev priznal zodpovednosť za niektoré takéto incidenty a označil to za odplatu pre ľudí, ktorí propagujú, podporujú a uľahčujú ruskú inváziu na Ukrajine.