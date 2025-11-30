< sekcia Zahraničie
Ukrajina a Nórsko sa dohodli na spoločnej výrobe dronov

Autor TASR
Kyjev/Oslo 30. novembra (TASR) - Ukrajina a Nórsko sa dohodli na spoločnej výrobe dronov, oznámil v nedeľu na sociálnej sieti X ukrajinský minister obrany Denys Šmyhaľ. Informuje o tom TASR.
Ako doplnil, Ukrajina poskytne svoje bojové skúsenosti a inovácie získané počas takmer štyroch rokov vojny s Ruskom, zatiaľ čo Nórsko zabezpečí „silnú výrobnú základňu a výskumno-vývojovú spoluprácu s poprednými nórskymi inštitúciami“. Spoločná výroba by sa mala začať už budúci rok.
Podľa stanice Sky News predstavuje Ukrajina pre európskych výrobcov cenný zdroj dát z prvej línie o výkone dronov a nových technológiách, pričom nové systémy možno prakticky okamžite otestovať v boji.
Na začiatku novembra tiež Ukrajina získala status „rozšíreného partnerstva“ v rámci aliancie Spoločné expedičné sily (Joint Expeditionary Force – JEF), ktorá združuje krajiny severnej a východnej Európy vrátane Nórska. Nórsky minister obrany Tore Sandvik uviedol, že udelený štatút formalizuje rámec posilnených partnerstiev a umožňuje konať rýchlo a efektívne s cieľom chrániť bezpečnosť v severnej Európe.
Oslo zároveň spolupracuje na iniciatíve PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny). V jej rámci Spojené štáty predávajú zbrane partnerom z NATO a tí ich následne dodávajú Kyjevu.
