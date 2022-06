Ukrajina a Poľsko podpísali osem memoránd o vzájomnej spolupráci

Kyjev 2. júna (TASR) - Predstavitelia Ukrajiny a Poľska podpísali v stredu osem memoránd o vzájomnej spolupráci týkajúcej sa viacerých oblastí, ako napríklad cezhraničnej spolupráce či pomoci pri obnove Ukrajiny. Oznámili to v stredu v Kyjeve ukrajinský premiér Denys Šmyhal a poľský Mateusz Morawiecki po rokovaní oboch vlád. TASR správu prevzala od agentúry PAP.



Morawiecki uviedol, že podpísanie týchto memoránd by mohlo viesť "novej zmluve" o partnerstve medzi Poľskom a Ukrajinou. Tieto dokumenty sú podľa neho "predbežnou fázou úplne inej spolupráce... takej, akú Ukrajina ešte nemala so žiadnou inou krajinou".



"Dohodli sme sa na posilnení cezhraničnej spolupráce medzi Ukrajinou a Poľskom," povedal Šmyhal. Dodal, že Varšava prisľúbila Kyjevu podporu pri zrušení ciel a pristúpení k dohovoru o spoločnom tranzite.



Ukrajinský premiér spresnil, že podpísané memorandá sa týkajú spolupráce v oblasti energetiky, obrany, cezhraničných a colných otázok, ekológie, regionálnej politiky a tiež o pomoci pri obnove Ukrajiny. "Myslím si, že Rusko je čoraz viac vydesené zo vzťahov medzi Poľskom a Ukrajinou," povedal zase Morawiecki.



Poľský premiér tiež uviedol, že Poľsko a Ukrajina majú spoločne obrovský potenciál. "Tento potenciál si všimli v Kremli, keďže naša spolupráca v týchto veľmi ťažkých časoch tak rýchlo narastá," dodal.



Stredajšie stretnutie medzi poľskou a ukrajinskou vládou bolo prvým medzivládnym rokovaním, ktoré sa na Ukrajine uskutočnilo od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, píše agentúra PAP.