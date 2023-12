Ukrajina a Poľsko v noci otvoria dodatočný priechod pre kamióny

Kyjev 3. decembra (TASR) - Ukrajina a Poľsko otvoria v noci na pondelok dodatočný hraničný priechod pre prázdne kamióny. Uviedli to v nedeľu ukrajinské úrady v čase protestov poľských vodičov kamiónov na niektorých poľsko-ukrajinských hraničných priechodoch. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



Ukrajinská pohraničná stráž informovala, že hraničný priechod Uhryniv-Dolhobyczów, cez ktorý môžu v súčasnosti prechádzať autá a autobusy, bude otvorený v noci na pondelok od 1.00 h miestneho času pre prázdne kamióny s povolenou hmotnosťou viac ako 7,5 metrických ton.



"Otvorenie (priechodu) Uhryniv je prvým bodom na zozname opatrení prijatých na odblokovanie hranice, zníženie čakacích radov a zvýšenie kapacity ukrajinsko-poľskej hranice," uviedla ukrajinská pohraničná stráž vo vyhlásení.



Poľskí vodiči kamiónov od 6. novembra blokujú niektoré hraničné priechody na protest proti nespravodlivej konkurencii ukrajinských firiem podnikajúcich v cestnej nákladnej doprave.



Poľskí dopravcovia požadujú zavedenie komerčných povolení pre ukrajinské firmy s výnimkou tých, ktoré prevážajú humanitárnu pomoc a vojenskú výzbroj. Žiadajú aj pozastavenie povolení pre firmy, ktoré vznikli po vypuknutí vojny na Ukrajine. V súčasnosti blokujú štyri poľsko-ukrajinské priechody, píše Reuters.



Ukrajina minulý týždeň oznámila, že sa s Poľskom dohodla na niektorých opatreniach, ktoré by mohli zmierniť tlak na blokovaných hraničných priechodoch, no o hlavných požiadavkách protestujúcich šoférov kamiónov nehovorili.