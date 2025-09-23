< sekcia Zahraničie
Ukrajina a Rusko hlásia zničenie desiatok dronov, Kyjev aj dve obete
Rusko proti Ukrajine podľa vyhlásenia vzdušných síl vypustilo zhruba 60 útočných dronov typu Šáhid.
Autor TASR
Kyjev/Moskva 23. septembra (TASR) - Rusko v noci na utorok na zaútočilo na Ukrajinu pomocou troch balistických rakiet a 115 dronov, väčšinu z nich zneškodnila protivzdušná obrana, uviedli ukrajinské ozbrojené sily. Zásahy si podľa Kyjeva vyžiadali najmenej dve obete. Dronovému útoku čelilo aj Rusko, podľa tamojšej armády bolo zostrelených 69 ukrajinských bezpilotných lietadiel, z toho 36 smerujúcich na Moskvu. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a stanice BBC.
Rusko proti Ukrajine podľa vyhlásenia vzdušných síl vypustilo zhruba 60 útočných dronov typu Šáhid. Zásahy troch rakiet a 12 bezpilotných lietadiel zaznamenali na šiestich rôznych miestach, inde evidovali aj pády trosiek zostrelených dronov.
„Rusko pokračovalo v terorizovaní obyvateľov Ukrajiny aj cez noc, pričom sa zameralo na civilné obyvateľstvo vo viacerých oblastiach krajiny,“ napísala na sieti X ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková.
Ruské sily podľa nej zhodili šesť bômb na mesto Záporožie, ktoré dopadli na obytné ulice a civilnú infraštruktúru. Jeden muž prišiel o život vo svojom dome, ďalšie osoby zostali uväznené pod troskami. Vypuklo viacero požiarov, ktoré zachvátili celé štvrte.
V meste Černihiv zasiahli drony kritickú infraštruktúru, v Odeskej oblasti zahynula žena a najmenej traja ľudia utrpeli zranenia. Poškodené boli obchody, kultúrne centrum aj hotel. Zásahy hlásili aj z Dnepropetrovskej oblasti, mesta Kryvyj Rih a ďalších dvoch obcí.
„Toto nie sú vojenské ciele. Sú to rodiny, domovy a základné systémy, ktoré udržujú každodenný život. Stratégiou Ruska je systematické ničenie civilného života na Ukrajine,“ dodala Svyrydenková.
Ruské ministerstvo obrany v utorok ráno oznámilo, že systémy protivzdušnej obrany cez noc zničili 69 bezpilotných lietadiel nad územím viacero ruských oblastí vrátane Belgorodskej, Kurskej, Moskovskej, ako aj nad okupovaným Krymským polostrovom. Ruská strana spravidla neinformuje o počte vypustených dronov.
Primátor Moskvy Sergej Sobjanin od pondelkového večera taktiež informoval o masívnom útoku dronmi na ruské hlavné mesto. Podľa BBC jeho príspevky na platforme Telegram naznačujú, že zostrelených bolo už 34 dronov, z toho 15 od predchádzajúceho večera a 21 od polnoci. O následkoch náletu neinformoval, ukrajinská strana sa k útoku nevyjadrila.
Agentúra TASS s odvolaním sa na miestneho predstaviteľa uviedla, že v meste Reutov v Moskovskej oblasti trosky dronov poškodili štyri vozidlá. Prípadné zranené osoby ani ďalšie škody hlásené neboli.
