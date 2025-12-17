< sekcia Zahraničie
Ukrajina a Rusko na seba opäť v noci útočili dronmi
Po dronových útokoch zostalo poškodených aj viacero obytných domov.
Autor TASR
Cherson/Krasnodar 17. decembra (TASR) - Na Ukrajine i v Rusku utrpelo v noci na stredu v dôsledku vzájomných dronových útokov zranenia viacero ľudí, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Po útoku dronom museli hospitalizovať dvoch mužov v juhoukrajinskom meste Cherson, pričom stav jedného z nich je kritický. K útoku došlo podľa vyjadrení miestnych úradov v utorkových neskorých večerných hodinách.
Rusko útočilo v noci na utorok na Ukrajinu dovedna 69 bezpilotnými lietadlami, z toho sa ukrajinskej protivzdušnej obrane podarilo zostreliť 37. Ostatné dopadli na dovedna 12 lokalít.
Takisto dvoch zranených hlásili aj z juhoruského Krasnodarského kraja v dôsledku padajúcich trosiek z dronov.
Po dronových útokoch zostalo poškodených aj viacero obytných domov. Zasiahnuté tu boli aj dve elektrické vedenia, v dôsledku čoho zostalo bez elektriny približne 13.000 ľudí.
Okrem toho úrady podľa ukrajinských médií priznali už predtým hlásený útok na rafinériu v Slavjansku nad Kubaňou v Krasnodarskom kraji, kde vypukol aj požiar, ktorý sa však údajne podarilo rýchlo uhasiť.
Aj ukrajinská spoločnosť Ukrenerho v utorok informovala, že po ruských útokoch sa bez dodávok elektrickej energie ocitla celá Ruskom neokupovaná časť Doneckej oblasti.
Po útoku dronom museli hospitalizovať dvoch mužov v juhoukrajinskom meste Cherson, pričom stav jedného z nich je kritický. K útoku došlo podľa vyjadrení miestnych úradov v utorkových neskorých večerných hodinách.
Rusko útočilo v noci na utorok na Ukrajinu dovedna 69 bezpilotnými lietadlami, z toho sa ukrajinskej protivzdušnej obrane podarilo zostreliť 37. Ostatné dopadli na dovedna 12 lokalít.
Takisto dvoch zranených hlásili aj z juhoruského Krasnodarského kraja v dôsledku padajúcich trosiek z dronov.
Po dronových útokoch zostalo poškodených aj viacero obytných domov. Zasiahnuté tu boli aj dve elektrické vedenia, v dôsledku čoho zostalo bez elektriny približne 13.000 ľudí.
Okrem toho úrady podľa ukrajinských médií priznali už predtým hlásený útok na rafinériu v Slavjansku nad Kubaňou v Krasnodarskom kraji, kde vypukol aj požiar, ktorý sa však údajne podarilo rýchlo uhasiť.
Aj ukrajinská spoločnosť Ukrenerho v utorok informovala, že po ruských útokoch sa bez dodávok elektrickej energie ocitla celá Ruskom neokupovaná časť Doneckej oblasti.