Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 17. december 2025
< sekcia Zahraničie

Ukrajina a Rusko na seba opäť v noci útočili dronmi

.
Na snímke dron. Foto: TASR - Pavol Zachar

Po dronových útokoch zostalo poškodených aj viacero obytných domov.

Autor TASR
Cherson/Krasnodar 17. decembra (TASR) - Na Ukrajine i v Rusku utrpelo v noci na stredu v dôsledku vzájomných dronových útokov zranenia viacero ľudí, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Po útoku dronom museli hospitalizovať dvoch mužov v juhoukrajinskom meste Cherson, pričom stav jedného z nich je kritický. K útoku došlo podľa vyjadrení miestnych úradov v utorkových neskorých večerných hodinách.

Rusko útočilo v noci na utorok na Ukrajinu dovedna 69 bezpilotnými lietadlami, z toho sa ukrajinskej protivzdušnej obrane podarilo zostreliť 37. Ostatné dopadli na dovedna 12 lokalít.

Takisto dvoch zranených hlásili aj z juhoruského Krasnodarského kraja v dôsledku padajúcich trosiek z dronov.

Po dronových útokoch zostalo poškodených aj viacero obytných domov. Zasiahnuté tu boli aj dve elektrické vedenia, v dôsledku čoho zostalo bez elektriny približne 13.000 ľudí.

Okrem toho úrady podľa ukrajinských médií priznali už predtým hlásený útok na rafinériu v Slavjansku nad Kubaňou v Krasnodarskom kraji, kde vypukol aj požiar, ktorý sa však údajne podarilo rýchlo uhasiť.

Aj ukrajinská spoločnosť Ukrenerho v utorok informovala, že po ruských útokoch sa bez dodávok elektrickej energie ocitla celá Ruskom neokupovaná časť Doneckej oblasti.
.

Neprehliadnite

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?

RENNEROVÁ: Alergická astma sa nedá vyliečiť, cieľom je remisia

HRABKO: Dohoda českého prezidenta s víťazom volieb má nádych elegancie