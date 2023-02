Ukrajina a Rusko opäť uskutočnili veľkú výmenu zajatcov

Kyjev 4. februára (TASR) - Ukrajina a Rusko si opäť vymenili desiatky vojnových zajatcov. Oznámili to v sobotu predstavitelia oboch strán, informuje agentúra AP.



Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak na sociálnych sieťach napísal, že v rámci najnovšej výmeny bolo oslobodených 116 Ukrajincov. Ruské ministerstvo obrany hovorí o 63 prepustených ruských zajatcoch.



Podľa Jermaka sú medzi oslobodenými ukrajinskými vojakmi niektorí z obrancov Mariupola, partizáni z Chersonskej oblasti, ako aj ostreľovači zajatí počas pokračujúcich ťažkých bojov o východoukrajinské mesto Bachmut.



"Ďalšia veľká výmena väzňov. Dostali sme späť 116 našich ľudí. Sú medzi nimi obrancovia Mariupola, chersonskí partizáni, ostreľovači z oblasti Bachmutu a ďalší naši hrdinovia," napísal Jermak na Twitteri.



Zároveň zverejnil videá a fotografie, na ktorých vidno prepustených vojakov prevážaných autobusmi.



Ruské ministerstvo obrany v sobotu oznámilo, že sa v rámci výmeny vrátilo z Ukrajiny do vlasti 63 ruských vojakov.



Podľa ministerstva boli medzi nimi aj zajatci "špeciálnej kategórie", ktorých prepustenie sa podarilo dosiahnuť vďaka sprostredkovateľskému úsiliu Spojených arabských emirátov. Ďalšie podrobnosti o tejto skupine zajatcov Moskva neuviedla.



Výmeny zajatcov medzi Moskvou a Kyjevom sú pomerne pravidelné a je to jediná oblasť, v ktorej ešte prebieha dialóg medzi bojujúcimi stranami. Rokovania na iných úrovniach a na iné témy uviazli v mŕtvom bode.



Prvá tohtoročná výmena zajatcov bola ohlásená 8. januára. Ukrajina koncom januára oznámila, že odovzdala Rusku zoznam s menami 748 vážne chorých a ťažko ranených ukrajinských zajatcov, ktorých prepustenie malo byť predmetom ďalších rokovaní.