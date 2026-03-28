Ukrajina a Rusko po nočných úderoch hlásia obete a zranených
Autor TASR
Kyjev 28. marca (TASR) - Troch mŕtvych a najmenej 13 zranených si vyžiadali nočné ruské údery v ukrajinských mestách Odesa a Kryvyj Rih, oznámili v sobotu podľa agentúry AFP miestne úrady. Ruské ministerstvo obrany medzitým informovalo o zostrelení 155 ukrajinských dronov nad viacerými regiónmi krajiny. V Jaroslavlianskej oblasti pripravil dron o život jedno dieťa, píše TASR.
Prístavné mesto Odesa na juhu Ukrajiny sa stalo terčom rozsiahleho náletu dronov, ktoré zasiahli obytné štvrte, priemyselný areál i pôrodnicu. Šéf vojenskej mestskej správy Serhij Lysak uviedol, že 11 ľudí vrátane dieťaťa v Odese utrpelo zranenia. Jedna osoba zraneniam neskôr podľahla v nemocnici.
Dvaja muži zahynuli a dvaja boli zranení pri dronovom útoku na priemyselný podnik v Kryvom Rihu v Dnepropetrovskej oblasti zahynuli, oznámil vedúci regionálnej vojenskej správy Olexander Ganža. Na mieste podľa neho vypukli požiare.
V noci podnikla dronové útoky aj Ukrajina. Podľa ruského ministerstva obrany systémy protivzdušnej obrany zostrelili celkovo 155 bezpilotných lietadiel nad viacerými oblasťami vrátane Moskovskej a Jaroslavlianskej.
V ruskom meste Jaroslavľ zaútočili ukrajinské drony na šiestu najväčšiu ropnú rafinériu v Rusku, informoval web stanice BBC s odkazom na zábery zverejnené na internete. Šéf regiónu Michail Jevrajev uviedol, že v oblasti bolo zostrelených viac než 30 dronov. Obeťou útoku sa podľa neho stalo jedno dieťa, jeho rodičia utrpeli kritické zranenia a zranená bola tiež ich susedka.
