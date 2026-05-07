Ukrajina a Rusko pokračovali v útokoch
Pri ukrajinských úderoch na obytné budovy v meste Briansk na západe Ruska utrpelo zranenia 13 ľudí vrátane jedného dieťaťa, uviedol gubernátor.
Moskva/Kyjev 7. mája (TASR) - Rusko aj Ukrajina vo štvrtok informovali o vzájomných útokoch, ktoré si vyžiadali zranených na oboch stranách. Zásahy prišli uprostred neistej situácie ohľadom prímeria, ktoré avizovali obe strany, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Pri ukrajinských úderoch na obytné budovy v meste Briansk na západe Ruska utrpelo zranenia 13 ľudí vrátane jedného dieťaťa, uviedol gubernátor tamojšej oblasti Alexander Bogomaz.
Kyjev útočil aj na ruskú metropolu. Jej primátor Sergej Sobianin vo štvrtok potvrdil, že najmenej päť dronov, ktoré „leteli smerom na Moskvu“, sa podarilo zničiť.
Šéf ukrajinskej Dnepropetrovskej oblastnej vojenskej správy Oleksandr Hanža zase oznámil, že ruský útok na mesto Dnepropetrovsk si vyžiadal najmenej jednu zranenú osobu.
Moskva aj Kyjev pritom tento týždeň prejavili ochotu vzájomné boje prerušiť. Zatiaľ čo Rusko vyhlásilo jednostranné prímerie na 8. a 9. mája pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom, Ukrajina na to reagovala vlastným návrhom na zastavenie paľby od stredajšej polnoci (utorok 5. mája 23.00 h SELČ). Kremeľ zároveň vyzvala, aby sa pridal.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však v stredu uviedol, že Moskva na prímerie reagovala novými útokmi. „Ukrajina bude reagovať rovnakým spôsobom. V závislosti od vývoja situácie v noci a zajtra určíme, akým spôsobom budeme oprávnene reagovať,“ vyhlásil Zelenskyj na sieti X.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí následne varovalo diplomatické misie v Kyjeve a vyzvalo ich, aby urýchlene evakuovali svoj personál v prípade, že Ukrajina naruší oslavy Dňa víťazstva 9. mája v Moskve.
