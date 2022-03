Ukrajina a Rusko pokračujú v rokovaniach, ale zazneli skeptické hlasy

Kyjev/Moskva 21. marca (TASR) - Ukrajina a Rusko pokračovali v pondelok v ďalšom kole mierových rokovaní. Členovia vyjednávacích tímov oboch krajín absolvovali 90-minútový rozhovor prostredníctvom videokonferencie, uviedla stanica Sky News s tým, že tzv. pracovné skupiny by v rokovaniach mali pokračovať aj po zvyšok dňa.



"Dnes pracujeme celý deň," uviedol člen ukrajinskej delegácie a poslanec Davyd Arachamija.



Sky News pripomína, že obe strany od začiatku ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine absolvovali už niekoľko kôl takýchto rokovaní: najskôr konali za osobnej účasti vyjednávačov v Bielorusku, no v ostatnom čase už prebiehajú formou videokonferencie.



Na prímerí či stiahnutí ruských vojakov z Ukrajiny sa strany dosiaľ nedohodli. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal v nedeľnom rozhovore pre americkú stanicu CNN, že v rámci rokovaní nepristúpi na žiadne kompromisy, ktoré by sa týkali územnej celistvosti a suverenity Ukrajiny.



Za ostatné dva týždne sa v súvislosti s rokovaniami objavilo niekoľko potenciálne optimistických správ. Viacerí západní lídri však Rusko podozrievajú z toho, že rokovania neberie vážne a používa ich len ako akúsi dymovú clonu, zatiaľ čo naďalej pokračuje v bombardovaní Ukrajiny, uvádza Sky News.



Obdobné podozrenie vyslovil v pondelok aj poradca ukrajinského prezidenta Olexandr Rodňanskyj. V rozhovore pre stanicu BBC povedal, že Rusko tieto rokovania len využíva na to, aby Západ nalákalo myslieť si, že "ďalšie sankcie už nie sú potrebné".



"Využívajú tieto rozhovory ako spôsob na odvrátenie pozornosti od toho, čo sa deje na bojisku... Nesnažíte sa predsa o mier, ak súčasne vo veľkom meradle bombardujete mestá," povedal.