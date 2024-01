Ukrajina a Rusko si opäť vymenili vojnových zajatcov

Moskva 31. januára (TASR) - Na Ukrajinu sa v stredu z ruského zajatia vrátilo 207 ukrajinských vojakov. Na sociálnej sieti Facebook o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



V krátkom statuse Zelenskyj pripomenul, že Ukrajina pamätá na všetkých svojich vojakov i civilistov, ktorí padli do ruského zajatia, a vracia ich domov, "nech sa deje čokoľvek".



"Musíme ich všetkých priviesť späť," napísal Zelenskyj a ubezpečil, že ukrajinské vedenie na tom pracuje.



Britská stanica BBC dodala, že na sieti Telegram boli zverejnené aj fotografie zachytávajúce návrat bývalých ukrajinských zajatcov.



BBC podotkla, že podľa ruského ministerstva obrany sa v stredu z ukrajinského zajatia vrátilo 195 ruských zajatcov. Výmenou za to Rusko prepustilo a vydalo rovnaký počet ukrajinských vojnových zajatcov.



Prepustený ruský vojenský personál prevezú lietadlom do Moskvy na ošetrenie a rehabilitáciu v zdravotníckych zariadeniach ruského ministerstva obrany. Všetkým prepusteným je poskytnutá potrebná lekárska a psychologická pomoc, dodalo ruské ministerstvo.



Ukrajina uviedla, že stredajšia výmena bola od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 už 50. v poradí.



Agentúra AFP doplnila, že pokiaľ ide o výmeny zajatcov, ich osud bol neistý v súvislosti s minulotýždňovou haváriou ruského vojenského nákladného lietadla Il-76, pri ktorej podľa Moskvy zahynulo 65 ukrajinských zajatcov prepravovaných na plánovanú výmenu.



Moskva tvrdí, že toto lietadlo zostrelila ukrajinská armáda. Kyjev priamo nepoprel túto verziu udalostí, ale spochybnil, či zajatí ukrajinskí vojaci boli skutočne na palube. Vyzval preto Moskvu, aby zverejnila fotografie ich tiel alebo poskytla iné dôkazy na podporu svojich tvrdení.