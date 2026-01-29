< sekcia Zahraničie
Ukrajina a Rusko si prvýkrát v tomto roku vymenili pozostatky vojakov
Kyjev 29. januára (TASR) — V rámci repatriačných opatrení boli z Ruska na Ukrajinu vrátené telesné pozostatky 1000 osôb, ktoré podľa ruskej strany patria padlým ukrajinským vojakom. Na platforme Telegram to vo štvrtok oznámila ukrajinská Koordinačná rada pre zaobchádzanie s vojnovými zajatcami, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry AFP a Ukrinform.
Vrátenie pozostatkov potvrdil aj poradca ruského prezidenta Vladimir Medinskij. Na Telegrame napísal, že ruská strana dostala pozostatky 38 zabitých ruských vojakov.
Medinskij uviedol, že výmena bola možná vďaka dohodám uzavretým začiatkom minulého roka v Istanbule medzi ukrajinskou a ruskou delegáciou.
Ide o prvú takúto výmenu v tomto roku. Predchádzajúca, v rámci ktorej bolo na Ukrajinu vrátených 1003 tiel, sa uskutočnila 19. decembra 2025.
Výmena vojnových zajatcov a pozostatkov padlých vojakov je po začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu vo februári 2022 jednou z mála oblastí zostávajúcej spolupráce medzi Kyjevom a Moskvou.
Ukrajina ani Rusko nezverejňujú údaje o svojich vlastných stratách. Odhaduje sa, že od začiatku vojny boli na oboch stranách zabité desaťtisíce vojakov.
