Ukrajina a Rusko si útočili na objekty energetickej infraštruktúry
Kyjev/Moskva 6. novembra (TASR) - Ukrajinská armáda zasiahla základňu na montáž dronov typu Šáhid, ktorá sa nachádza na letisku v okupovanom meste Doneck na východe Ukrajiny. Základňa slúžila aj na vypúšťanie dronov do útokov na území Ukrajiny, informovala britská stanica BBC, píše TASR.
K útoku došlo v noci na stredu. „Podľa objektívneho monitorovania boli v zariadení zaznamenané výbuchy a silná sekundárna detonácia,“ informoval generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl.
Ukrajinská armáda okrem toho podnikla útok na ropnú rafinériu vo Volgograde na juhu európskej časti Ruska, uvádza sa v zvodke ukrajinského generálneho štábu. V zvodke sa ďalej píše, že táto rafinéria - patriaca spoločnosti Lukoil - v roku 2024 spracovala 13,7 milióna metrických ton ropy, čo predstavuje 5,1 percenta z celkového objemu výroby v ruských rafinériách.
Ukrajinské drony zaútočili aj na elektráreň v meste Volgorečensk v Kostromskej oblasti, ktorá je treťou najvýkonnejšou tepelnou elektrárňou v Rusku. Miestne úrady tvrdia, že protivzdušnej obrane sa tento dronový útok podarilo odraziť. K prerušeniu dodávok elektriny a obetiam na životoch či zraneniam nedošlo.
Agentúra Reuters informovala, že Ukrajina vo štvrtok zaútočila na Rusko najmenej 75 dronmi. O život prišla najmenej jedna osoba. Došlo aj k narušeniu leteckej dopravy na 13 letiskách.
Ukrajina už niekoľko mesiacov útočí na ruské ropné rafinérie, sklady a ropovody v snahe podkopať ruskú ekonomiku, ktorej príjmy slúžia aj na financovanie vojny proti Ukrajine.
Ruská armáda tvrdí, že v súčasnosti kontroluje viac než 19 percent územia Ukrajiny, čo je približne 116.000 štvorcových kilometrov. Proukrajinské mapy ukazujú, že Rusko tento rok obsadilo vyše 3400 štvorcových kilometrov ukrajinského územia – z tých istých máp vyplýva, že na konci roka 2023 Rusko kontrolovalo 18 percent územia Ukrajiny.
Ruská armáda v stredu oznámila, že jej jednotkám v meste Pokrovsk sa darí v postupe smerom na sever a snažia sa prevziať nad týmto mestom úplnú kontrolu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vo svojom príspevku informoval, že Rusko v noci na štvrtok nasadilo do útokov na Ukrajinu 135 dronov. Cieľmi boli opäť kritická infraštruktúra a „všetko, čo podporuje normálny, mierový život.“
Zelenskyj znovu zdôraznil svoje presvedčenie o potrebe posilniť sankcie voči Rusku a prijať rozhodnutie vo veci zmrazených ruských aktív.
