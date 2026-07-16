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Ukrajina a Rusko si vymenili 532 tiel padlých vojakov
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 je výmena väzňov a telesných pozostatkov padlých vojakov jednou z mála oblastí kontaktu medzi Moskvou a Kyjevom.
Autor TASR
Moskva/Kyjev 16. júla (TASR) — Rusko a Ukrajina uskutočnili ďalšiu výmenu tiel padlých vojakov. Oznámil to vo štvrtok člen koordinačnej skupiny ruskej Štátnej dumy pre otázky špeciálnej vojenskej operácie Šamsail Saralijev, podľa ktorého Rusku odovzdali 31 tiel, zatiaľ čo Ukrajina si prevzala 501 tiel. TASR o tom informuje na základe správ agentúr TASS a AFP.
Výmenu potvrdilo aj ukrajinské centrum pre vojnových zajatcov, podľa ktorého ju pomohol sprostredkovať Medzinárodný výbor Červeného kríža.
Predchádzajúca výmena sa uskutočnila 18. júna, keď Ukrajina dostala 522 tiel a Rusko 33.
Saralijev pripomenul, že 26. júna Moskva a Kyjev vykonali aj výmenu zajatcov v pomere 160 za 160, ktorú sprostredkovali Spojené arabské emiráty. Išlo o dvanástu takúto výmenu od začiatku roka.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 je výmena väzňov a telesných pozostatkov padlých vojakov jednou z mála oblastí kontaktu medzi Moskvou a Kyjevom.
Výmenu potvrdilo aj ukrajinské centrum pre vojnových zajatcov, podľa ktorého ju pomohol sprostredkovať Medzinárodný výbor Červeného kríža.
Predchádzajúca výmena sa uskutočnila 18. júna, keď Ukrajina dostala 522 tiel a Rusko 33.
Saralijev pripomenul, že 26. júna Moskva a Kyjev vykonali aj výmenu zajatcov v pomere 160 za 160, ktorú sprostredkovali Spojené arabské emiráty. Išlo o dvanástu takúto výmenu od začiatku roka.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 je výmena väzňov a telesných pozostatkov padlých vojakov jednou z mála oblastí kontaktu medzi Moskvou a Kyjevom.