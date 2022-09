Ukrajina a Rusko si vymenili takmer 300 vojnových zajatcov

Kyjev 22. septembra (TASR) - Ukrajina oznámila v stredu, že prišlo k doposiaľ najväčšej výmene zajatcov s Ruskom, ktorá zahŕňala takmer 300 ľudí vrátane ukrajinského oligarchu Viktora Medvedčuka a veliteľov ukrajinskej obrannej operácie v obliehanom Mariupole. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Rusko získalo v rámci výmeny 55 zajatcov vrátane Medvedčuka - bývalého ukrajinského poslanca a spojenca ruského prezidenta Vladimira Putina - ktorého na Ukrajine obvinili z vlastizrady. Oznámil to vo svojom pravidelnom príhovore v noci na štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Ukrajine sa pri výmene podarilo oslobodiť 215 ľudí, väčšinou zajatých po tom, čo ruská armáda dobyla mesto Mariupol. "Pre našu krajinu a celú našu spoločnosť to je jasné víťazstvo. Hlavné je, že 215 rodín uvidí svojich milovaných doma a v bezpečí," uviedol Zelenskyj.



Ukrajinský prezident poďakoval svojmu tureckému náprotivku Recepovi Tayyipovi Erdoganovi za jeho pomoc, ktorú pri výmene poskytol, a uviedol, že v Turecku ostáva niekoľko ukrajinských veliteľov oslobodených v rámci výmeny. Ide najmä o veliteľov obrannej operácie v oceliarňach Azovstaľ v Mariupole, o ktorých oslobodenie sa Kyjev dlho usiloval. Velitelia budú podľa Zelenského v Turecku až do konca vojny v "úplnom bezpečí a pohodlí".



"Pamätáme na všetkých našich ľudí a snažíme sa zachrániť každého Ukrajinca," dodal Zelenskyj.



V rámci tejto výmeny prišlo aj k prepusteniu desiatich zahraničných vojnových zajatcov vrátane piatich Britov a dvoch Američanov, ktorí boli v stredu prevezení z Ruska do Saudské Arábie.



Zelenskyj uviedol, že táto rozsiahla výmena zajatcov bola vopred dohodnutá, pričom prípravy na ňu boli dlhé a intenzívne. Erdogan pritom ešte v utorok avizoval, že Rusko a Ukrajina sa dohodli na výmene asi 200 zajatcov.