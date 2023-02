Ukrajina a Rusko si vymenili vojenských zajatcov

Kyjev/Moskva 16. februára (TASR) - Rusko si s Ukrajinou vo štvrtok opäť vymenili desiatky vojnových zajatcov. Do vlasti sa tak na oboch stranách vrátilo zhodne po 101 osôb, potvrdili obe strany. TASR o tom informuje na základe správy stanice CNN.



"Pokračujeme s návratmi Ukrajincov zo zajatia. Dnes ide domov 100 našich vojakov a jeden civilista," informoval na platforme Telegram šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak.



Prepusteným civilistom má byť podľa ukrajinských úradov Ivan Samojďuk, zástupca starostu mesta Enerhodar, ktorý strávil v zajatí 333 dní. Až 94 prepustených vojakov bolo podľa Jermaka "obrancami Mariupola". Z nich 63 bojovalo v tamojších oceliarňach Azovstaľ, ktoré až do mája odolávali ruským okupantom ako vôbec posledná bašta odporu v tomto ukrajinskom meste.



Podľa ukrajinského koordinačného štábu pre zaobchádzanie s vojnovými zajatcami sú mnohí z nich zranení. "Spomedzi prepustených vojakov patrí 46 k ukrajinskému námorníctvu, 29 k pohraničnej stráži, 12 k národnej garde, osem k ukrajinským ozbrojeným silám a zvyšných päť k územnej obrane," uviedol štáb. Dodal, že prepustení sú obyčajní vojaci a seržanti.



Aj Rusko vo štvrtok oznámilo, že na jeho územie sa po výmene zajatcov s Ukrajinou vracia 101 vojakov. "V dôsledku vyjednávacieho procesu sa dnes, 16. februára, vracia z územia ovládaného kyjevským režimom 101 ruských vojakov, ktorí boli v zajatí v smrteľnom nebezpečenstve," uviedlo ruské ministerstvo obrany na platforme Telegram.



Prevezú ich do Moskvy, aby tam absolvovali "liečenie a rehabilitáciu" v zdravotníckych zariadeniach ministerstva obrany. "Všetkým prepusteným bola poskytnutá potrebná lekárska a psychologická pomoc," dodal rezort obrany.