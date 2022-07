Ukrajina a Rusko v piatok podpíšu dohodu o vývoze obilia

Ankara 21. júla (TASR) - Ukrajina a Rusko v piatok podpíšu dohodu umožňujúcu vývoz obilia z Ukrajiny cez Čierne more. Oznámila to vo štvrtok kancelária tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Dohodu podpíšu podľa agentúry Reuters v istanbulskom paláci Dolmabahçe, niekdajšom sídle tureckých sultánov. Bude pri tom okrem Erdogana aj generálny tajomník OSN António Guterres.



Jeden z Guterresových hovorcov Farhan Haq predtým oznámil, že generálny tajomník odcestuje vo štvrtok do Turecka. Na otázku o možnom podpísaní dohody o vývoze obilia z Ukrajiny povedal, že "situácia je tak trochu premenlivá, takže neviem povedať, kedy sa niečo podpíše".



Pred minulotýždňovými rokovaniami medzi Ukrajinou a Ruskom zahŕňal podľa diplomatov vtedajší plán umožnenie plavby ukrajinských lodí s obilím cez zamínované ukrajinské prístavy. Rusko by sa zároveň zdržalo paľby na tieto lode a Turecko v spolupráci s OSN by sa podujalo kontrolovať lode vracajúce sa na Ukrajinu, či nevezú zbrane.