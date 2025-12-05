< sekcia Zahraničie
Ukrajina a USA budú v piatok pokračovať v rokovaniach o mierovom pláne
Obe delegácie sa stretli vo štvrtok večer, pričom Ukrajinu na stretnutiach reprezentujú tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov a náčelník generálneho štábu Andrij Hnatov.
Autor TASR
Washington 5. decembra (TASR) - Ukrajinskí vyjednávači a predstavitelia Spojených štátov budú v piatok v Miami na Floride pokračovať v rokovaniach o americkom pláne na ukončenie ruskej vojny na Ukrajine. Pre agentúru AFP to potvrdil predstaviteľ Kyjeva, informuje TASR.
„Áno, dnes (piatok) sa očakáva ďalšie stretnutie,“ uviedol poradca šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Oleksandr Bevz.
Obe delegácie sa stretli vo štvrtok večer, pričom Ukrajinu na stretnutiach reprezentujú tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov a náčelník generálneho štábu Andrij Hnatov. Hlavnou témou ich misie je objasniť okolnosti utorkového stretnutia ruského prezidenta Vladimira Putina s americkými emisármi Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom.
Umerovov tím rokoval na Floride aj uplynulý víkend s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ako aj s Witkoffom a Kushnerom.
Pôvodný 28-bodový návrh amerického mierového plánu na ukončenie vojny, ktorý sa podľa odborníkov a médií viac prikláňal k požiadavkám Moskvy, upravili predstavitelia USA a Ukrajiny počas stretnutia v Ženeve 23. novembra. Jeho súčasná podoba a bližšie podrobnosti nie sú známe.
