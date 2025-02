Ukrajina a USA sú v záverečnej fáze rokovaní o dohode o nerastoch

Kyjev 24. februára (TASR) - Ukrajina a Spojené štáty sú v záverečnej fáze rokovaní o dohode, ktorá by Washingtonu zaistila prístup k ukrajinským nerastným surovinám výmenou za americkú podporu. Potvrdila to v pondelok podpredsedníčka ukrajinskej vlády Olha Stefanišynová.



Agentúra AFP poznamenala, že rokovania vyvolali napätie medzi USA a Ukrajinou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pôvodný návrh dohody odmietol s odôvodnením, že neobsahuje bezpečnostné záruky pre jeho krajinu, ktorú pred tromi rokmi napadlo Rusko, a počíta so sumou 500 miliárd dolárov pre USA.



Túto čiastku, respektíve práva na 50 percent ukrajinských kovov vzácnych zemín, si Washington nárokuje ako kompenzáciu za to, čo označuje za doterajšiu americkú pomoc pre Kyjev. Jej hodnotu však oficiálne americké úrady a ukrajinskí predstavitelia stanovujú na približne 100 miliárd dolárov. V tom sú započítané zbrane v hodnote 67 miliárd dolárov a priama rozpočtová podpora 31,5 miliardy.



Zelenskyj v nedeľu naznačil, že rozhovory s americkou stranou pokročili, odmieta však podpísať akúkoľvek dohodu, ktorú by museli "splácať generácie a generácie Ukrajincov". Podľa neho posudzovať doterajšiu pomoc pre Ukrajinu ako dlh, ktorý sa má splatiť, by otvorilo Pandorinu skrinku.



"Ukrajinské a americké tímy sú v záverečnej fáze rokovaní o dohode o nerastných surovinách. Rokovania boli veľmi konštruktívne a takmer všetky kľúčové detaily boli dokončené," uviedla Stefanišynová na sociálnej sieti X. Ukrajina je podľa nej dohodu odhodlaná urýchlene dokončiť a podpísať. Vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff očakáva, že sa dohoda uzavrie v najbližších dňoch.