Ukrajina aj Rusko zostrelili desiatky dronov, Kyjev hlási tri obete

Kyjev/Moskva 24. januára (TASR) - Najmenej traja ľudia zahynuli pri ruskom dronovom útoku v Kyjevskej oblasti v piatok v noci a jedna ďalšia osoba sa zranila. Rusko informovalo o náletoch viac ako sto ukrajinských bezpilotných lietadiel, ktoré sa mu podarilo zostreliť. TASR píše na základe správy agentúry Reuters a denníka The Kyiv Independent.



Ukrajinské ministerstvo vnútra uviedlo, že úlomky dronov zabili dvoch mužov a jednu ženu v centrálnej časti Kyjevskej oblasti. The Kyiv Independent oznámil, že muži mali 36 a 26 rokov. Podľa predstaviteľov v regióne útok poškodil bytovku, osem súkromných domov, niekoľko komerčných budov a viacero áut.



Kyjev vyhlásil, že protiletecké jednotky ukrajinskej armády zostrelili 25 z 58 ruských bezpilotných lietadiel. Ďalších 27 dronov sa podľa nich "stratilo", keďže Ukrajina použilo elektronickú rušičku na ich presmerovanie.



Ruská protivzdušná obrana v piatok uviedla, že v noci odrazila masívny útok ukrajinských dronov. Zachytila a zničila 121 bezpilotných lietadiel, ktoré smerovali do 13 regiónov vrátane Moskvy a okupovaného Krymského polostrova. Z niektorých oblastí hlásili médiá požiare. Podľa AFP išlo o jeden z najväčších ukrajinských náletov počas takmer troch rokov trvajúceho konfliktu.



O odrazení ukrajinského útoku na ruskú metropolu v piatok na sociálnej sieti Telegram informoval aj primátor Moskvy Sergej Sobjanin. "Na mieste, kam dopadli úlomky, nedošlo k žiadnym škodám ani obetiam," povedal Sobjanin.



Podľa ukrajinských predstaviteľov ruské sily v roku 2024 zaútočili na Kyjev viac ako 7000 bezpilotnými lietadlami, čo je najmenej dvakrát viac ako v roku 2023. Väčšinu z nich zostrelili alebo presmerovali, píše Reuters.